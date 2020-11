Imagen : Marvel Studios.

Hay una mala y una buena noticia para los fanáticos de Marvel. La mala es que WandaVision, la primera serie live action del universo cinematográfico de Marvel (MCU), ha retrasado su estreno. La buena es que solo se ha retrasado un mes: ahora llegará en enero a Disney+.

Originalmente la primera serie del universo de Marvel que iba a debutar en Disney+ sería The Falcon and the Winter Soldier. Sin embargo, la pandemia del coronavirus retrasó todos los estrenos de Marvel tanto en el cine como en la televisión, dejando al 2020 sin películas del MCU y, ahora, también sin series de televisión.

Pero afortunadamente no tendremos que esperar mucho tiempo. Disney+ y Marvel Studios han anunciando que WandaVision, la serie en la que Elizabeth Olsen y Paul Bettany regresarán para interpretar a Wanda Maximoff (Scarlet Witch) y Visión en una historia que promete ser fascinante y muy extraña, se estrenará el próximo 15 de enero de 2021.

Del mismo modo que sucede con The Mandalorian, podemos esperar que WandaVision estrene un episodio cada semana a partir de ese día, en lugar de toda la temporada de una sola vez. En cuanto a The Falcon and the Winder Soldier, tendremos que seguir esperando.