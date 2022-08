By

Aunque Pinocho es una historia que tiene casi 140 años, nunca habíamos visto una versión como esta, en especial en forma de videojuego. Life of P es un nuevo título desarrollado por los estudios de Round8 y Neowiz, en el que Pinocho tendrá que buscar a su padre en un mundo steampunk lleno de marionetas tenebrosas que quieren acabar con él. Y si lo primero que has pensado al ver el tráiler es en Bloodborne, no estás solo.

Sí, el juego pareciera tener algún tipo de conexión espiritual con aquella obra maestra de From Software, pero no por eso debemos quitarle mérito. Lies of P es un juego soulslike con un combate movido, violento y aparentemente difícil, en el que se podrán usar distintas modificaciones y armas combinadas para dar nuevas habilidades y estilos de combate al pobre Pinocho, mientras busca a su padre, Geppetto, en esta ciudad, navegando “en un infierno lleno de horrores”, según anuncian los creadores del juego.

Durante la Gamescom 2022 ha sido publicado un nuevo tráiler de la jugabilidad, y además, algunos han tenido la oportunidad de probarlo en persona. A continuación encontrarás ese tráiler y poco más de 12 minutos de juego, y sí, luce muy bien.

Lies of P llegará a Xbox Series X/S, Xbox One y PC en 2023. Además, estará incluido en el servicio de suscripción Xbox Game Pass desde el día de su lanzamiento.

Nuevo tráiler de jugabilidad y personajes:

Lies of P Official 4K Gameplay Trailer | gamescom ONL 2022

Más de 12 minutos del juego: