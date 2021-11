No siempre es fácil predecir qué series tendrán un éxito instantáneo en televisión. ¿Una serie oscura fantástica basada en una saga de novelas a medio terminar? ¡Sí! ¿Una especie de telenovela familiar aguda y mordaz inspirada en el magnate Rupert Murdoch? ¡Adelante! ¿Qué tal una precuela animada para un juego multijugador con más de 140 personajes distintos? E h...

Advertisement

Sí, en caso de que no lo hayas escuchado, la serie de Netflix basada en el popular videojuego de Riot, League of Legends, se ha puesto de moda. Se llama Arcane y está batiendo todos los récords.

Pero posiblemente esto ya lo sabías. Al fin y al cabo, Arcane es la primera serie que ha conseguido destronar a El Juego del Calamar de la lista de los más vistos de Netflix desde que aquella serie debutase en otoño de este año. También ha alcanzado un 100% en la página Rotten Tomatoes (y la audiencia le ha dado un 98%), lo que lo convierte en la serie mejor calificada de la plataforma, según International Business Times. A todo el mundo le está encantando la serie, y parece que con razón.

Arcane se centra principalmente en la historia de dos jóvenes hermanas huérfanas, Vi (la de cabello rosa) y Jinx (la de cabello azul), además de su familia de acogida. Al comienzo de la serie, las dos organizan un atraco en un apartamento en el barrio adinerado de Piltover. Evidentemente, las cosas no salen como estaban previstas. La trama se sale rápidamente de control y aparecen otros personajes del LoL, incluidos los inventores Jayce y Viktor y la adinerada heredera Caitlyn. (Dato curioso: a raíz del repentino aumento de popularidad de Arcane, cada vez más personas juegan con personajes de la serie en las partidas del juego).

También ayuda a explicar su éxito el espectacular estilo visual de Arcane. Producida por el estudio parisino Fortiche, su particular estilo lleno de dramáticas panorámicas, sus cámaras temblorosas, sus peleas a cámara (chúpate esa, Zak Snyder) y su amor por la profundidad de campo no te dejarán indiferente

G/O Media may get a commission Up to 22% Off SodaStream Sparkling Water Makers The next generation of bubbly

Save time, money, and ultimately help save the planet by forgoing your La Croix. Shop at Amazon

En lo que respecta al ritmo, Arcane es mitad maratón mitad sprint, con episodios llenos de giros de guion que apenas te dejan tiempo para pensar. Y si no te gusta la tensión, quizás debas buscar otra serie. Al menos una vez por episodio, me he quedado conteniendo la respiración durante una escena entera sin siquiera darme cuenta.

Y si estás preocupado por no conocer el lore de League of Legends, te haré una confesión: podrás sobrevivir perfectamente sin saber nada del juego. Yo no sé nada sobre el material original, nunca he jugado el juego, y ni siquiera conocía uno solo de sus personajes antes de ver Arcane. De hecho, creo que mi desconocimiento solo ha hecho que la disfrute aun más. Un giro del cuarto episodio me pilló por sorpresa. Después de leer un poco sobre el lore del videojuego, estoy seguro que si hubiese jugado al juego lo habría visto venir a un kilómetro .

Advertisement

Sin duda, parte del éxito de Arcane se debe a su modelo de distribución híbrido. Netflix no está lanzando los episodios de forma individual, como ocurre con el modelo televisivo de la “vieja escuela”. El gigante del streaming tampoco los ha lanzado todos de golpe para luego ignorar la serie por completo, como ha hecho también con infinidad de series . En vez de eso , Netflix está lanzando los episodios de tres en tres , y cada pack se considera un “acto”. El segundo acto se estrenó el fin de semana pasado y es tan emocionante, si no más, que el primero. No puedo esperar par a ver si el tercero, que se estrenará el 20 de noviembre, será capaz de mantener el nivel .