Un hombre de 27 años en Japón fue arrestado después de que lo atraparan intentando vender archivos de guardado de Zelda: Breath of The Wild modificados.



Según lo informado por Broadcasting System of Niigata (y descubierto por Dextro), Ichimin Sho fue arrestado el 8 de julio después de publicar archivos de guardado modificados para la versión de Nintendo Switch de Breath of The Wild. Publicó sus servicios en un sitio de subastas no especificado y lo describió como “el software más potente”. Proporcionaría archivos de guardado modificados que le darían al jugador habilidades mejoradas en el juego y también disponibilidad de los elementos que eran difíciles de obtener según lo solicitado por el cliente. En su listado original, según los informes, le estaba cobrando a la gente 3.500 yenes (alrededor de 31 dólares) por su servicio.

La policía de la prefectura de Niigata vio la lista y arrestó a Sho el 8 de julio por posiblemente violar la Ley de Prevención de la Competencia Desleal. Después de ser arrestado, el hombre admitió que había vendido guardados modificados y software antes, y le dijo a la policía que había vendido alrededor de 10 millones de yenes (alrededor de 90.000 dólares) en el último año y medio.

Si bien esto puede parecer una locura, ser arrestado por vender archivos guardados, no es una situación nueva en Japón. La policía de Japón ha arrestado previamente a personas por modificar el software de videojuegos que viola la Ley de Prevención de la Competencia Desleal en Japón. Esta misma ley también fue utilizada por Nintendo para demandar a una compañía de karts en 2017. En 2015, otro hombre en Japón fue arrestado después de vender trampas en el popular juego de disparos online Alliance of Valiant Arms.



En un comentario dado a BSN, el subdirector Okazawa de la División de Contramedidas contra el Crimen Cibernético de la Policía de la Prefectura de Niigata pidió a la gente que no creara, venda ni compre software o datos guardados modificados.



Todo esto me parece un poco extremo. Creo que la policía de Japón (y de todo el mundo) debería centrarse más en delitos mucho más peligrosos e importantes. Aunque supongo que un tipo que vende algunos archivos guardados modificados para un viejo juego de Switch también es importante ... para alguien.