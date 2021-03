The Legend of Zelda: Breath of the Wild es uno de los mejores videojuegos de la última década. Además de su jugabilidad, su apartado gráfico y ambientación son preciosos. Pero, ¿saben cómo se ve aún mejor? En 8K, y este es video es la prueba... si es que puedes verlo.



A 4 años de su lanzamiento original para Nintendo Switch (y Nintendo Wii U), todavía hay quienes disfrutan del juego, incluso de formas poco convencionales. La gente de Digital Dreams ha decidido crear una versión mejorada, en materia de gráficos, la cual poco a poco ha ido obteniendo nuevas y más detalladas resoluciones. Su salto ha incluido la posibilidad de ver Breath of the Wild en 2K, en 4K y ahora en 8K.

Además, su creación (que se basa en la versión del juego para Wii U siendo ejecutada mediante un emulador para PC) cuenta con mejoras de ray tracing y ma s ajustes que lo hacen lucir ridículamente hermoso, más de lo normal. A continuación puedes verlo, pero eso sí, necesitas de un monitor o pantalla con soporte a 8K para apreciarlo en toda su gloria. En mi caso, debo decir que luce realmente bien incluso en mis míseros 4K. [Digital Dreams (YouTube) vía Kotaku]