Filed to: The legend of zelda

El árbol Deku petrificado en este Zelda que nunca veremos. Imagen : Sammy Hall / ArtStation. vía Shinesparkers

Retro Studios, los desarrolladores de la saga Metroid Prime desde su nacimiento en el 2002, estuvieron a cargo del proyecto de un juego de The Legend of Zelda como ningún otro, el cual no se hizo realidad, pero ahora podemos dar un vistazo a su arte y su trama, que iba a ser mucho más oscura de lo que estamos acostumbrados.



El arte y los detalles del título fueron compartidos en ArtStation por el artista Sammy Hall, quien trabajó en Retro Studios durante la época en la que se estuvo cocinando este proyecto (aproximadamente entre los años 2005 y 2008) . Según Hall, el juego se desarrolla en la parte “mala” de la compleja línea temporal de The Legend of Zelda, esa que se basa en que Link es derrotado por Ganon en su lucha al final de Ocarina of Time (en la línea temporal hay dos posibles finales tras Ocarina, uno en el que Link vence a Ganon y otro en el que fracasa, a partir de cada uno de estos resultados se desarrollan otros juegos de la saga).

El Sheik masculino que iba a protagonizar el juego. Imagen : Sammy Hall / ArtStation. vía Shinesparkers

Este Zelda, sorpresivamente, no estaría protagonizado por Link sino por un Sheik hombre (personaje que comúnmente es una identidad secreta de la princesa Zelda), que de hecho es el último de su especie tras un genocidio masivo que los eliminó por completo. En su viaje este Sheik terminaría transformándose en la Espada maestra (o Master Sword), y por su parte los Gerudos oscuros realizarían el nacimiento de los 100 años de Ganon.



El juego, según esta historia y sobre todo según su arte, es particularmente oscuro. Tanto así que quizás habría sido el más macabro y tétrico de toda la saga, seguido por supuesto del legendario Majora’s Mask. Entre las imágenes podemos ver al Árbol Deku petrificado, una criatura extraña marina, los Gerudo oscuros e incluso una especie de Pueblo del reloj similar al de Majora’s Mask. La idea de dar vida a la Espada maestra, por supuesto, en parte fue heredada años más tarde en The Legend of Zelda: Skyward Sword. Puedes ver muchas mas imágenes en esta web. [Sammy Hall (ArtStation) / Shinesparkers vía VidaExtra / EuroGamer]

El protagonista acercándose a miembros de la raza Valoo oscura. Imagen : Sammy Hall / ArtStation. vía Shinesparkers

