Este video de Zelda: Breath of the Wild como una película de Ghibli nos hace desear que fuera real

The legend of Zelda

Filed to: The legend of Zelda

Gif : 샬리즈 ( YouTube

The Legend of Zelda: Breath of the Wild es uno de los juegos más grandes que Nintendo ha lanzado en los últimos años. Su aspecto visual es precioso, y su historia, aunque un poco escondida, es emotiva y llena de aventura. Este video del juego como si fuese una película de Studio Ghibli nos hace desear que pudiéramos verla hacerse realidad.

Advertisement

El estilo de Ghibli y el sello de Hayao Miyazaki es inconfundible. Por ello, un artista parece haber querido rendir tributo tanto al legendario estudio de animación como al título de Nintendo, al crear un tráiler fan made de lo que pudiese ser una película de Breath of the Wild a cargo de los padres de Totoro y Chihiro. El resultado es fascinante.

No es la primera vez que vemos a alguien crear un video de The Legend of Zelda inspirado en Ghibli, pero esta vez, al tratarse de Breath of the Wild, su trama e historia se siente mucho más fresca, y es imposible sentir que el video parece captar casi a la perfección algunos de los momentos más emocionantes y sentimentales del título. Disfruten el tráiler, yo ya lo he hecho y ahora, inevitablemente, regresaré a explorar Hyrule. [샬리즈 (YouTube) vía /Film]