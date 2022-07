By

Por mucho que ame la naturaleza intensa y competitiva del automovilismo, un gran atractivo de las carreras es el espectáculo visual mezclado con el sonido y la velocidad. Sin embargo, los promotores de carreras en ocasiones organizan actos especiales para entretener a los fanáticos en las tribunas durante las pausas entre los eventos, desde exhibiciones de acrobacias hasta carreras de demostración clásicas. Antes pensaba que lo había visto todo, pero el Gran Premio de Austria de la F1 este mes de julio incluyó una furgoneta Volkswagen de propulsión a chorro que me dejó asombrado.

Llamado Oklahoma Willy, es un Volkswagen Tipo II de 1958, ampliamente modificado por Perrywinkle Customs en el Reino Unido. Este Tipo II en particular era la variante pickup de la mítica furgoneta VW Bus. La camioneta Tipo II se construyó para el mercado estadounidense y la Tipo II que finalmente se convirtió en Oklahoma Willy fue, por supuesto, exportada a Oklahoma. La camioneta fabricada en Alemania no tuvo una importación muy duradera a los Estados Unidos, ya que fue una de las víctimas del impuesto llamado “Chicken Tax”. Este Tipo II fue importado a Reino Unido desde Estados Unidos en 2013.

Oklahoma Willy Jet Bus - 1/4 mile run at Santa Pod Raceway

Oklahoma Willy está impulsado por un motor de cuatro cilindros, además de un motor turborreactor Rolls-Royce Viper 535 de 1986. El motor turborreactor pesa alrededor de350 kilos y produce 3.450 libras de empuje. El motor Viper originalmente estaba instalado en un BAC 167 Strikemaster de la Fuerza Aérea de Omán, un avión de ataque ligero. El turborreactor fue dado de baja en 2009 y finalmente pasó a manos privadas en Reino Unido.

Jet Bus at Red Bull Ring - 5000HP in action during F1 weekend

Oklahoma Willy generalmente hace apariciones en Santa Pod Raceway, una pista de carreras permanente construida en el sitio de una base en desuso de la Royal Air Force en Inglaterra. Pero como se dijo anteriormente, el Volkswagen propulsado por un jet corrió algunas vueltas en el Red Bull Ring durante el fin de semana de Fórmula 1. Los espectadores grabaron con entusiasmo y publicaron imágenes de la furgoneta única en las redes sociales.