Así es la versión de Avengers: Endgame de Los Simpson

Filed to:

Filed to: Los Simpson

Conozcan a Chinnos, el Thanos de Los Simpson. Captura de pantalla : Animation on FOX ( YouTube

Los Simpson y los superhéroes de Marvel por fin están juntos, al menos en cierto modo. Un nuevo episodio de la serie animada desarrollará su propia versión de Avengers: Endgame, y ya podemos darle un vistazo en su tráiler oficial.

Advertisement

Pero en esta versión de Endgame no será Thanos quien amenace al mundo, sino Chinnos (haciendo un juego de palabras con “Chin”, mentón en inglés), un villano que en vez de haber obtenido las seis piedras del infinito y el guantelete del infinito, dice haber conseguido la “app del fin de los tiempos” y, cómo no, está dispuesto a usarla. El tráiler no tiene desperdicio.

La voz de Chinnos la pone nada menos que Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios, haciendo su propio cameo en la serie ainmada. Además en el episodio también participarán Joe y Anthony Russo, los directores de Avengers: Infinity War y Avenges: Endgame, interpretando a unos ejecutivos que quieren evitar que Bart haga spoilers de la película de los superhéroes, dado que por alguna razón ha logrado verla antes del resto. Parece que en lugar de Chinnos, el verdadero villano del episodio es Bart y sus spoilers. También vemos a un traje de Iron Man, pero no sabemos quién está en su interior.

El episodio se llama Bart the Bad Guy y se estrena el próximo 1 de marzo en Estados Unidos. Este es su póster oficial: