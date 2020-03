Así funcionan los mensajes que se autodestruyen en WhatsApp

Filed to:

Foto : Shutterstock

Buenas y malas noticias para los fans de WhatsApp. Comenzaremos con lo primero: la aplicación recibirá pronto, y con toda probabilidad, una pequeña y elegante característica que te permitirá eliminar automáticamente mensajes, ya sean grupales o privados, después de un periodo de tiempo determinado. Y aquí está la parte divertida: tú decides cuánto tiempo va a ser.

Bueno, más o menos. Según las capturas de pantalla de WABetaInfo, podrás configurar tus mensajes para que desaparezcan después de una hora, un día, una semana, un mes o un año. Aunque me gustaría ver un poco más de granularidad dentro del periodo de 24 horas (quieres que tu mensaje se elimine automáticamente después de unas pocas horas, para que la gente lo vea pero no persista en el tiempo), su inclusión es sin duda mejor que nada.



Según WABetaInfo, la función de eliminación automática de mensajes de WhatsApp está actualmente en pruebas. Por lo tanto, es muy probable que no la encuentres en la aplicación si estás utilizando la versión normal. Si tienes la suerte de ser un beta tester, es posible que la veas, pero también es posible que no. Descargué la versión beta WhatsApp que supuestamente viene con la función (2.20.84) desd APKMirror , y todavía no tengo dados.

Si bien es molesto que tengas que esperar, es muy probable que esta función llegue pronto a todos. Cuando ocurra , acceder a ella será fácil. Abra un chat grupal de WhatsApp o un mensaje privado, y luego toca el nombre del grupo para abrir sus opciones. Verás una nueva opción “Eliminar mensajes” después de la visibilidad de medios, como se muestra en la captura de pantalla de WABetaInfo:

Captura de pantalla : WABetaInfo

Una ve z que esté habilitada , todos los mensajes tendrán un pequeño i cono de reloj al lado de la hora. Eso significa que el mensaje, como todas las cosas en la vida, acabara desapareciendo para siempre.