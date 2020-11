Captura de pantalla : Whats

Si WhatsApp es tu herramienta de mensajería por excelencia es posible que tengas una buena parte de tu almacenamiento ocupada por imágenes y videos enviados por amigos y familiares a lo largo de los años. Ahora WhatsApp facilita la limpieza del almacenamiento directamente desde la aplicación.



En realidad, WhatsApp ya contaba con una funcionalidad básica para borrar los medios almacenados, pero ahora se trata de una gestión de datos más completa. Para ello, el usuario debe dirigirse a WhatsApp> Configuración> Almacenamiento y datos> Administrar almacenamiento. Allí aparecerá una nueva interfaz que clasifica los elementos por tamaño y permite obtener una vista previa de los archivos antes de eliminarlos. Luego, puede seleccionar varios elementos para eliminar mientras mantiene los archivos que deseas conservar.



Además, la nueva función también dividirá los medios en dos categorías: archivos de más de 5 MB y archivos que se han “reenviado muchas veces”. WhatsApp ahora también mostrará una advertencia cuando tu teléfono se esté quedando sin almacenamiento, pidiendo que elimines algunos archivos multimedia.



No te preocupes si todavía no cuentas con la nueva funcionalidad, WhatsApp la está implementando para todos los usuarios durante esta semana. [The Next Web]