Rockstar anunció que tres de los juegos ma s importantes y conocidos en la franquicia Grand Theft Auto regresarán con mejores gráficos en la nueva generación de consolas, y también para PC. Se trata de GTA III, Vice City y San Andreas, y por fin podemos darle un vistazo a cómo lucirán en las nuevas plataformas.

Han pasado entre 17 y 20 años desde que debutaron estos juegos. GTA III llegó en 2001, mientras que Vice City y San Andreas llegaron en 2002 y 2004, respectivamente, disponibles en un principio para plataformas como la primera Xbox, PlayStation 2 y PC. Ahora, en su primer tráiler oficial vemos cómo han retocado los gráficos de los juegos, y si bien en esencia los personajes lucen parecido, ahora están más estilizados y son menos geométricos, por así decirlo.

Pero sin lugar a dudas, el mayor salto gráfico lo podemos ver en los escenarios, la iluminación, el sombreado y los efe ctos de agua y reflejos, por ejemplo, que lucen realmente bien y cambiados en estas nuevas versiones. Según Rockstar, también han realizado mejoras en materia de jugabilidad, incluyendo el sistema de apuntar y disparar, mejoras en el mini mapa y más. De resto, continúan siendo los mismos juegos con esas historias que conocimos hace dos décadas, y que muchos deberían jugar si aún no lo han hecho.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition estará disponible el próximo 11 de noviembre por 60 dólares, para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch y PC.