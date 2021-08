King Kong (1931), Jason and the Argonauts, o The 7th Voyage of Sinbad. Todas estas películas de hace décadas tienen una cosa en común. Las criaturas que salen en ellas son figuras a escala animadas mediante la técnica de stop-motion. ¿Qué pasa si suavizamos ese stop-motion usando técnicas modernas?



La respuesta a esa pregunta la tiene CaptRobau. Este youtuber ll eva un tiempo haciendo precisamente eso, aumentar la tasa de fotogramas en todo tipo de escenas de cine muy míticas para comprobar hasta qué punto se puede aumentar la calidad. Pero hasta ahora CaptRobau no había entrado en un terreno que s us fans llevaba n tiempo pidiéndole, el del Stop Motion de artistas como el mítico Ray Harry hausen .

Una nota antes de darle a Play. Para que las mejoras sean apreciables es preciso ver el vídeo en calidad 720p o 1080p. YouTube tiende a ajustar la calidad a la baja y en 480 no se aprecia absolutamente nada.

En este caso CaptRobau ha hecho algo más que incrementar la tasa de fotogramas de manera general. Ha aplicado esa técnica para dejar el vídeo en 60 cuadros por segundo, pero lo ha hecho de manera selectiva solo a las escenas en las que salen monstruos. Las protagonizadas por humanos se mantienen en 24 fps. Adicionalmente, ha integrado desenfoque de movimiento en las escenas en las que era posible. En sus propias palabras: