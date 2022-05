By

By

Desde el lanzamiento del anterior tráiler hace casi más de un año esperábamos con ansiedad nuevas noticias sobre Mad God. La película es un proyecto mítico porque lleva 30 años en producción y es el proyecto personal de un artista mítico: Phil Tip pet t.

Tippet t es un pionero de los efectos especiales, especialmente en el campo de la animación stop-motion, una técnica iniciada por el no menos mítico Ray Harry hausen. Tippet t ha ganado un Oscar y un Emmy y en su curriculum están los efectos especiales de la trilogía original de Star Wars, Robocop, Starship Troopers o Jurassic Park. No obstante, Mad God es su proyecto más extraño y personal. Tippet t es el autor del guión, el director y el productor de esta película. No es de extrañar que haya tardado 30 años en completarse.

Ma d God es una fantasía futurista (y probablemente post-apocalíptica) en la que seguimos el viaje de un personaje conocido simplemente como el asesino y su descenso a las profundidades de un mundo lleno de criaturas siniestras, científicos locos y monstruos grotescos. Mad God combina animación Stop Motion con otras técnicas artesanales en un cóctel realmente extraño para lo que estamos acostumbrados estos días, pero que ya ha arrasado en varios festivales de cine fantástico.

Advertisement

La película ha ganado premios en el Fantasia International Festival, en el festival de cine de Sitges y en el de Trieste. También ha tenido muy buena acogida en los demás festivales que ha debutado y que incluyen el de Lorcano, Edimburgo, Oldenburg, Fantastic Fest y Beyond Fest. El restode los mortales podremos disfrutar pronto de Mad God. Llega el 16 de junio a Shudder.