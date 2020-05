Así se ven los gráficos de PlayStation 5 con el nuevo Unreal Engine 5

Filed to:

Así se ve Unreal Engine 5 ejecutándose en tiempo real en una PlayStation 5. Gif : Unreal Engine ( YouTube

La próxima generación de consolas se aproxima, y ahora podemos darle un vistazo a cómo lucirán muchos juegos en la nueva PlayStation 5, gracias a la última demo de Epic Games. La compañía ha presentado el nuevo Unreal Engine 5, y ha demostrado sus capacidades ejecutando una demo en tiempo real en una PS5.

Unreal Engine 5 llegará en 2021, pero Epic Games y Sony llevan algún tiempo trabajando juntos, según la compañía, en materia de optimizar al máximo las capacidades del nuevo motor gráfico en la próxima consola de PlayStation. Incluso Tim Sweeney, director ejecutivo de Epic, elogió el potencial de la nueva PlayStation 5, diciendo que “es tan impresionante que ayudará a desarrollar el futuro de los PC para juegos”.

El video a continuación consiste de una demo con gameplay o jugabilidad completamente real y ejecutada en tiempo real en una PlayStation 5. Esto no se trata de un video con cinemáticas o gráficos que en un tráile r prometen una cosa y después, en el juego final, no lucen tan bien como parecían. No, esto es un gameplay en Unreal Engine 5, motor gráfico que utilizarán muchos juegos en el futuro, incluyendo el mismo Fortnite de Epic.

La mayor ventaja de Unreal Engine 5, según declaraciones de Sweeney a The Verge, es que permite “ofrecer más herramientas y posibilidades para los desarrolladores, con el objetivo de facilitar su trabajo y hacerlos más productivos”. Una de estas novedades es la posibilidad de llevar objetos de calidad cinemática o creados para otros formatos (como el cine y la televisión, por ejemplo) directamente a Unreal Engine 5 sin necesidad de perder tiempo optimizándolo, transformándolo o reduciendo su calidad gráfica para adaptarlo al juego.

Esto se traduce en la posibilidad de llevar objetos creados en herramientas como Zbrush directamente a Unreal Engine 5, y el resultado es la posibilidad de usar objetos con una cantidad de detalles impresionante. Y, co mo demostraron en el video, no solo uno en cada escena, sino que pueden incluir múltiples.

Se pueden importar objetos con calidad para películas directamente a Unreal Engine 5. Captura de pantalla : Unreal Engine ( YouTube

También han mejorado las posibilidades de Unreal Engine 5 en apartados como la iluminación, que ahora es mucho más dinámica, y el movimiento fluido y contextual de los objetos en reacción a otros, como se puede ver en el sutil movimiento de los dedos de la protagonista de esta demo al interactuar con una puerta. Es algo breve y mínimo, pero el detalle está ahí.

Por supuesto, Unreal Engine 5 estará disponible tanto en PlayStation 5 como en Xbox Series X y PC en el futuro, pero se trata de un primer vistazo real de cómo se podrá ver (y jugar) un juego en la nueva generación de consolas, demostrado directamente sobre una PlayStation 5.