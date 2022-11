Los videojuegos son una forma de arte audiovisual e interactivo, y cada vez hay menos formas de negarlo. Ahora, i n cluso los Premios Grammy cuentan con una categoría dedicada a este medio, llamada “Mejor Banda sonora de un videojuego y otros medios”, la cual debutará este año en la gala, y estos son los primeros nominados en esta categoría.

Sin embargo, aunque 2022 es el primer año en que los videojuegos tienen su propia categoría en los Grammy, las bandas sonoras de videojuegos pueden calificar para competir en los Grammy desde hace ya varios años, solo que en otras categorías, y no en una propia. Por ejemplo, el fascinante juego Journey de 2012 ganó un premio Grammy en la edición de 2013 de los premios en la categoría “Mejor banda sonora para un medio visual”.

Estos son los nominados a Mejor banda sonora de un videojuego y otros medios, en su año de debut como categoría:

Aliens: Fireteam Elite (Austin Wintory)

Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarok (Stephanie Economou)

Call of Duty: Vanguard (Bear McCreary)

Guardians of the Galaxy (Richard Jacques)

Old World (Christopher Tin)

Sin duda es una lista interesante. El juego de Guardians of the Galaxy sigue el estilo de las películas homónimas del universo Marvel al incluir muchas pistas musicales, originales y clásicos del mundo real, por lo que no me extraña que sea nominada ( la banda sonora est á en Spotify, es muy buena). También vemos el nombre de Bear McCreary, uno de los compositores más reconocidos de los últimos años, quien no solo ha creado la música del nominado Call of Duty: Vanguard y de los últimos juegos de God of War, sino también de películas como Godzilla: King of the Monsters y 10 Cloverfield Lane, además de la serie Black Sails, entre otras.

Advertisement

Entre los premios Grammy y The Game Awards, se viene una temporada interesante de premios en el mundo de los videojuegos. [vía Grammy]