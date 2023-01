We may earn a commission from links on this page.

Avatar: The Way of Water está siendo un éxito rotundo en taquilla, al punto que se ha convertido en la película más exitosa de todo 2022, superando a Top Gun: Maverick, que durante mucho parecía imposible de derrotar. Es por esto que James Cameron ya se siente confiado acerca del futuro de su franquicia de seres alienígenas de color azul: habrá muchas más películas de Avatar.

Y es que aunque desde hace años Cameron ha hablado acerca de sus planes de hacer no una sino múltiples secuelas a la Avatar original de 2009, en varias ocasiones, previo al estreno de The Way of Water, el cineasta legendario dijo que, básicamente, el futuro de la saga también depende de cómo le vaya en taquilla. Pues James, ahora puedes estar tranquilo, no es que a The Way of Water le haya ido bien, sino que le ha ido extremadamente bien. La película se estrenó el 16 de diciembre y en menos de un mes ya ha recaudado más de 1.750 millones de dólares, una cifra increíble.

Así que mientras va camino de alcanzar la cifra de los 2.000 millones de dólares en taquilla, Cameron ha comentado un poco acerca de lo que será el futuro de Avatar y de su vida, en el podcast de HBO Max (vía THR) . “Parece que no puedo escapar de esto, tendré que hacer estas otras secuelas”, bromea Cameron, y continúa:

“Ya sé lo que voy a estar haciendo durante los próximos 6 o 7 años. Vamos a estar bien. Estoy seguro de que pronto tendremos charlas con Disney acerca del plan para después de Avatar 3. Esa película [Avatar 3] ya está muy avanzada, hemos grabado y terminado la fotografía de todo el film, estamos en posproducción haciendo la magia del CGI. En cuanto a Avatar 4 y Avatar 5, ambas ya están escritas, e incluso ya grabamos algunas cosas de 4. Ya hemos empezado una franquicia, una saga que se desarrollará a lo largo de múltiples películas”.

Si eres fanático de Avatar, puedes estar tranquilo, habrá muchas más historias de Na’vi en los próximos años. Sobre Avatar 3 ya se ha dado a conocer que Cameron tiene en sus planes presentar a un grupo de Na’vi malvados, habitantes de regiones volcánicas, continuando con la exploración de los cuatro elementos en sus películas (aire, tierra, agua y estos “malvados” serían los de fuego). Para Avatar 5, la trama podría llevar la acción a la Tierra.

Avatar: The Way of Water ya se encuentra en los cines del mundo, y se espera que Avatar 3 y Avatar 4 se estrenen en diciembre de 2024 y diciembre de 2026, respectivamente. [ví a The Hollywood Reporter]