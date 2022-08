La batalla contra el Señor oscuro y sus orcos se aproxima, esa batalla original que se desarrolló miles de años antes de los acontecimientos protagonizados por los Hobbits Bilbo y Frodo. Esta historia se desarrollará en la serie El Señor de los Anillos: los Anillos de Poder, y aquí está su tráiler final.

En el nuevo adelanto podemos dar un vistazo a lo que se enfrentará Galadriel, quien entonces se desempeña como una guerrera elfo para enfrentarse al ascenso de Sauron. También podemos ver a Isildur, un marinero Númenor que será muy importante en el futuro de la Tierra Media, y volvemos a ver a un joven Elrond. Además, también le damos un vistazo al interior de la Montaña Solitaria, Erebor, el reino bajo la montaña de los enanos, y muchos lugares que ponen los pelos de punta a los fanáticos de la obra de Tolkien. ¿Estará la serie a la altura de las expectativas? En poco tiempo lo sabremos.

El Señor de los Anillos: los Anillos de Poder se estrena el 2 de septiembre en Prime Video. En algunos países, como Estados Unidos, Argentina y Colombia, se podrán ver los primeros dos episodios en las salas de cine durante los últimos días de agosto.

Tráiler en inglés

The Lord of the Rings: The Rings of Power - Official Trailer | Prime Video

Tráiler doblado al español