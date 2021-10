By

Las fauces hambrientas del Universo Cinematográfico de Marvel eventualmente acabarán engullendo a todos los actores del planeta , les guste o no, y aunque algunos se han sumado con entusiasmo a sus papeles protagonistas, otros aparentemente hablan de ello como si fuese una tirita que tarde o temprano tendrás que despegarte de un tirón . Pero si eres un actor profesional, al menos debes intentarlo. Tal vez te diviertas, o tal vez te lleves un buen puñado de dinero y acaben haciendo una figura de Lego con tu cara , pero a menos que seas Gemma Chan, solo tendrás que hacerlo una vez y nadie te obligará a pasar de nuevo por ese proceso .

Est o nos lleva a una noticia sorprendente: al parecer, Bill Murray estará en Ant-Man And The Wasp: Quantumania, y él se lo desveló a un medio de comunicación alemán como si fuese algo sin más . Desde el medio Frankfurter Allgemeine Zeitung le preguntaron : “Trabajas con muchos directores varias veces, ¿prefieres eso a trabajar con gente nueva?” y Bill Murray respondió : “Hice una película de Marvel con el tipo que hizo Bring It On”.

Básicamente Murray quería trabajar con Peyton Reed a pesar de que “no está interesado como actor en estas enormes adaptaciones de cómics ”, sino porque cree que Bring It On es una película “ muy buena ”. En cuanto a cómo fue la experiencia , Murray explicó que Reed es un “buen tipo”, pero ahora que ha “probado lo que es filmar una película de Marvel”, no “necesita vivir esa experiencia por segunda vez”.

No sabemos a quién interpretará Murray, ya que probablemente ni siquiera se supone que deberíamos saber que él está en el proyecto. Bueno, eso suponiendo por supuesto que no haya habido un problema de traducción o que él nos haya mentido al respecto , pero lo que sí sabemos es que Quantumania estará protagonizada por Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas y Michelle Pfeiffer, además del regreso de Jonathan Majors como Kang el Conquistador . La película no se estrenará hasta julio de 2023 .