Será interpretado por Temuera Morrison, el mismo actor que interpretó a Jango Fett en Attack of the Clones. Imagen : Lucasfilm.

Por fin, Boba Fett regresará a Star Wars. El cazarrecompensas mandaloriano más famoso de la galaxia muy, muy lejana estará en la serie centrada en su raza, o mejor dicho, su credo, y su primera aparición será en la segunda temporada.



La revelación llega gracias a un reportaje de The Hollywood Reporter, quienes han obtenido la información de fuentes cercanas al desarrollo de The Mandalorian. Según estos detalles, Fett tendrá una aparición corta pero interesante en la segunda temporada de la serie, y no debería sorprendernos, dado que The Mandalorian ya hizo un guiño al personaje en el quinto episodio de su primera temporada, llamado “El pistolero”, en el que se vio a una persona misteriosa que llevaba espuelas (característico de Fett), cerca del cadáver de Fennec Shand, el personaje interpretado por la actriz Ming-Na Wen.

El actor que interpretará a Boba Fett será nada menos que Temuera Morrison, mismo actor que dio vida a Jango Fett, su “padre” (recordando que Boba Fett en realidad es un clon de Jango), en Star Wars: Episode II – Attack of the Clones. Lucasfilm tuvo en sus planes hacer una película de Fett, pero el proyecto fue cancelado.

La primera vez que vimos a Boba Fett fue muy brevemente en Star Wars: The Empire Strikes Back de 1970, y después hizo otra breve aparición en Star Wars: Return of the Jedi de 1973, película en la que parecía haber muerto deborado por una criatura enorme conocida como Sarlacc. Sin embargo, tomando en cuenta que The Mandalorian se desarrolla después de los acontecimientos de estas películas, claramente Fett sobrevivió. [vía The Hollywood Reporter]