By

“No soy un cazarrecompensas”, dice un envejecido pero al mismo tiempo renovado Boba Fett al comienzo del tráiler. Y ciertamente, Boba ha vuelto y ahora es algo más. Uno de los personajes más míticos del universo de Star Wars, que trabajara para Jabba el Hutt y para el mismísimo Darth Vader, y que dimos por muerto hace casi 40 años en El regreso del Jedi, ha regresado para ocupar el lugar de uno de los líderes criminales más conocidos y temidos de la galaxia.

Advertisement

Pero no será un rey cuyo reinado estará basado en el miedo, sino en el respeto. Eso asegura Boba sentado en su trono, junto a Fennec Shand, mientras parece intentar convencer al resto de organizaciones criminales de Tatooin e (y quizás más allá) de unirse a sus filas. Jabba no está, Bib Fortuna tampoco (el mismo Boba lo mató al final de la temporada 2 de The Mandalorian), ahora es el turno de Fett.

The Book of Boba Fett se estrena este mismo año, el 29 de diciembre. Temuera Morrison regresa para interpretara a Boba Fett y Ming-Na Wen para interpretar a Fennec Shand, a quien conocimos en la temporada 1 de The Mandalorian y ahora trabaja junto a Boba, después de que Fett le salvara la vida.

Tráiler con subtítulos

Tráiler en español

Nuevo póster oficial de The Book of Boba Fett