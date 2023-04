Boba Fett iba a estar en la temporada 3 de The Mandalorian

Boba Fett, uno de los personajes más legendarios en la historia de Star Wars, iba a estar presente en la temporada 3 de The Mandalorian. Así lo aseguró Temuera Morrison, quien ha dado vida al “mandaloriano original” durante más de 20 años, mencionando que se quedó “esperando la llamada”, y nunca la recibió.

En una charla en una convención, como informan en MSN, el actor neozelandés mencionó específicamente que “se suponía que iba a estar en la temporada 3 de The Mandalorian, pero nadie me llamó. Estuve esperando la llamada en Nueva Zelanda, esperando y con ganas de rendirme”.

Morrison no dio más detalles acerca de qué tipo de participación había comentado con Disney para la temporada 3 de Mando, si sería algún tipo de cameo o aparición breve, o una participación mayor, pero sin duda que haber visto a Boba en esta temporada habría tenido mucho sentido. Después de todo, es una temporada en la que se sintió que se unían todos los mandalorianos por un propósito común, y tampoco es como que Boba estuviera muy ocupado.

A Boba lo volvimos a ver en la temporada 2 de The Mandalorian, cuando recuperó su armadura y acompañó a Din Djarin en algunas misiones. Después lo volvimos a ver en su propia serie, The Book of Boba Fett, que se estrenó entre diciembre de 2021 y febrero de 2022. Al comienzo de esa serie Boba se había establecido como líder criminal en Tatooine, pero para el final había decidido irse de nuevo al espacio a vivir más aventuras. ¿Cuáles? Todavía no lo sabemos.

Morrison también parece estar un poco dolido acerca de lo que sucedió con la historia de su personaje en The Book of Boba Fett. En la misma charla, el actor dijo, quizás en broma o quizás en serio, lo siguiente sobre la aparición de Din Djarin en su serie:

“Ese Mando se robó algunos capítulos de mi libro. Dolió verlo aparecer con una espada negra y letal, y en mi Book of Boba llegó para acabar con todos. Yo estaba seguro de que… este tipo… estaba arruinando mi serie. Pero no podía decir nada, no soy el guionista, así que tengo que soportarlo, supongo”.

La serie de Boba recibió muchas críticas sobre su ritmo lento y una historia que en muchos momentos se sentía que no llevaba a nada (curiosamente, muchas de estas críticas también las recibió la temporada 3 de The Mandalorian). Sin lugar a duda los episodios en los que aparece Din Djarin son de los mejores de Book of Boba, por lo que no debería extrañarnos que Morrison está particularmente molesto por esta idea.

La pregunta es cuándo volveremos a ver a Boba, quizás en la película que dirigirá Dave Filoni y pondrá fin a toda la historia que vimos en Mandalorian, Book of Boba y próximamente en Ahsoka, o quizás lo veamos en una cuarta temporada de la serie de Mando y Grogu, sea cuando sea que llegue.