Ahora que la temporada 3 de The Mandalorian ya está aquí, para muchos ha surgido la siguiente pregunta: ¿cuántas temporadas tendrá la serie de Din Djarin y Grogu? La respuesta, según su creador Jon Favreau, es: “todas las que sean necesarias”.

En una entrevista con Total Film, Favreau, cocreador de The Mandalorian junto con Dave Filoni, y productor ejecutivo tanto de esta como del resto de series conectadas en el universo de Star Wars que estamos viendo surgir en Disney+ (incluyendo The Book of Boba Fett, Ahsoka, Skeleton Crew), comentó que la tercera temporada de The Mandalorian no es una el comienzo del fin de esta historia, sino más bien “un capítulo en la mitad de una historia mucho más grande”.



Por supuesto, con ese comentario hace referencia tanto a The Mandalorian como al resto de series conectadas que han surgido a partir del éxito de la primera producción de serie live action en el universo de Star Wars. Sin embargo, sí comenta que, aunque la historia de los personajes de The Mandalorian tendrá una conclusión en algún punto, “me encantaría que estas historias sigan y sigan, por lo que estos personajes podrían estar con nosotros por un largo tiempo”.



Si bien es interesante la sinceridad de Favreau acerca de lo que ve como un largo y prometedor futuro para The Mandalorian, también es cierto que no debería so rprendernos . La serie ha revivido el interés de muchos fanáticos en el universo de Star Wars al traer tanto personajes nuevos y épicos (como el mismo Mando o el pequeño gran Grogu), y ha traído de regreso a personajes míticos de la trilogía original y más allá (como Luke, Ahsoka, Boba Fett y Bo-Katan, por solo mencionar a algunos). En una e ntrevista pasada , Favreau ya confirmó que la temporada 4 de la serie ya está escrita, y lo que es más importante, esa temporada será clave en la conexión general de este universo de historias conectadas entre series de Disney+, refiriéndose especialmente a la serie de Ahsoka y a la nueva Skeleton Crew. “Todo esto se tiene que sentir como una continuación de una historia completa”. Así que pueden estar tranquilos, hay Mandalorian para rato. [vía Total Film]