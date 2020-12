Captura de pantalla : CD Projekt Red

Después de ocho años, múltiples retrasos y 800,000 vidas acumuladas de crisis reportadas, Cyberpunk 2077 por fin está disponible. Es un juego enorme, rebosante de equipo, misiones secundarias e íconos de mapas que te hacen pensar compulsivamente: “Ooh, ¿qué es eso?” Al igual que con cualquier juego masivo, también hay una cantidad abrumadora de configuraciones, muchas de las cuales pueden cambiar fundamentalmente la forma en que experimentas el juego.

Algunos ajustes son obvios. Algunos, menos. De cualquier manera, si estás entrando por primera vez en este juego de rol empapado de neón, aquí tienes algunas sugerencias de configuración con las que hacer que el juego sea más fácil de usar. Por supuesto, estas cosas son siempre una cuestión de preferencia. Los siguientes ajustes me han resultado útiles al explorar la sórdida Night City y sus distritos tan poco realistas.

Saltar diálogos

En el menú Juego, encontrarás una opción para omitir el diálogo de la escena en cada línea hablada o de forma continua. El primero, que también es el predeterminado, significa que debes presionar B (en Xbox) para cada línea de diálogo individual. No podrás omitir los momentos cinematográficos sin charla. Se limita solo al diálogo. Sin embargo, cambiar a “salto continuo” significa que puedes mantener presionado B para avanzar rápidamente a través de escenas completas, incluidos los rellenos cinematográficos. Al soltar B, la escena volverá a la velocidad estándar. Puede activarlo o desactivarlo en cualquier momento, incluso durante las escenas.

Diálogos de fondo

Captura de pantalla : CD Projekt Red

Cyberpunk 2077 permite una personalización sólida de su pantalla de visualización , con más de una docena de opciones modificables en el menú Interfaz. Vale la pena dejar la mayoría de ellas, al menos al principio, cuando esté aprendiendo los aspectos básicos. Sin embargo, algunas opciones distraen más que cualquier otra cosa.

Considera apagar los diálogos en segundo plano que hacen que aparezcan subtítulos sobre los personajes no jugadores. Esas pequeñas partes no suelen decir nada interesante, y cualquier fotograma de Cyberpunk 2077 ya está lo suficientemente lleno de información como está. No necesitas el desorden visual adicional. (En el menú Sonido, la opción “Superposición” también controla si los subtítulos aparecen o no sobre los NPC. Hasta donde puedo decir, ¿estas dos configuraciones hacen exactamente lo mismo? Raro.

Minimapa

Sí, lo puedes desactivar. Disfruta.

Tamaño de texto

Seis décadas en el futuro, el problema persistente y omnipresente del texto diminuto de los videojuegos aparentemente no ha desaparecido. Por defecto, Cyberpunk 2077 no es mucho mejor que The Outer Worlds. El lado positivo es que, en el menú Sonido, puedes personalizar el tamaño de su texto a partir de seis opciones de tamaño de fuente. Mucho mejor.

Desactivar la música con copyright

Como ya informó Kotaku el mes pasado, Cyberpunk 2077 tiene una opción que le permite desactivar las canciones con licencia que aparecen en el juego, una bendición para los streamers que podrían tener problemas con las eliminaciones de DMCA. Encontrarás esta configuración en el menú Sonido. (Para los jugadores de consola, este modo aparentemente se activa automáticamente).

Profundidad de campo (y otros ajustes gráficos)

Profundidad de campo activada... ...y desactivada. 1 / 2

Lo primero que debe desactivar es la profundidad de campo. Los cinéfilos puede que valoren eso, pero, no es muy útil en términos de juego. La profundidad de campo difumina los objetos de fondo a favor de enfocar los que hay en primer plano, atrayendo así la atención hacia el sujeto principal de una escena. Es un toque encantador, pero tampoco es necesario, especialmente si no te importa recrear una sensación cinematográfica.

De hecho, se podría argumentar que en las máquinas de menor potencia las imágenes ya son lo suficientemente borrosas a largas distancias. (Prueba de ello aquí.) Si quieres mejorar la imagen, lo mejor que puedes hacer es apagarlo. Después de eso, apaga Film Grain. Es otra floritura cinematográfica agradable, una que imita el aspecto semi-granulado de una película grabada en, bueno, película real. Desgraciadamente también crea más ruido visual, una distracción estética innecesaria.

Finalmente, considera apagar el Motion Blur, un efecto visual que difumina el fondo para que sientas que se mueve a una velocidad más rápida de lo que realmente lo hace. Lo notarás más al conducir o correr. Realmente solo aporta más desorden visual. Algunos usuarios también sugieren desactivar la aberración cromática, una función que refracta la luz alrededor de los bordes de la pantalla. Esta es una cuestión de preferencia. Me gustó bastante el efecto y descubrí que las otras tres configuraciones eran más efectivas para aclarar lo que estaba en mi pantalla, pero tal vez consigas un mejor rendimiento al apagarlo. (Como referencia, he estado jugando en Xbox Series X.)

Modo de daño por números

Hay una gran cantidad de números en Cyberpunk 2077. Cambiar el modo Damage Numbers, una configuración en el menú Interfaz, puede hacer que haya menos números. Establecerlo en “individual” mostrará cada poco de daño que inflijas, mientras que “acumulado” muestra un total. “Ambos” muestra... bueno, ambos. “Off” es, en mi opinión, lo mejor. (Los enemigos tienen barras de salud inconfundibles tal y como están). Si quieres ver los números volar, ¡Borderlands y Destiny están ahí!