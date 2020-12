Filed to:

Filed to: Demon's souls

Foto : Marcus Brandt ( Getty Images )

El Remake de Demon’s Souls en PlayStation 5 tiene una cosa en común con el original: es un juego con una ambientación que huye de todo lo alegre o de los colores brillantes, pero ese no fue exactamente el caso durante su desarrollo. Cuando los desarrolladores de Bluepoint Games trabajaban en él, el juego estaba lleno de patitos de goma.

Advertisement

Sí, resulta que los diseñadores de Demon’s Souls necesitaban un objeto pequeño y fácil de ver para probar los motores de físicas y evaluar las luces y otros detalles técnicos. Alguien decidió usar un patito de goma y, como explica el artista técnico implicado en el desarrollo Collin Harris, las cosas pronto se les empezaron a ir de las manos.

“ Comenzamos a usar patitos de goma para probar diferentes efectos técnicos. Como era de esperar, las cosas pronto se nos fueron de la mano.”

Advertisement

En una entrevista concedida a Games Radar, Harris explica que lo de meter patitos de goma se les fue tanto de las manos que el juego estaba lleno de ellos y cuando Demon’s Souls estuvo listo decidieron optar por la solución nuclear y borrar el modelo 3D del patito de manera que fuera imposible que quedara ninguno por accidente.

Advertisement

“Te puedo asegurar que no queda ninguno”, añade Harris. “Me encargué personalmente de borrar todas las instancias de contenido relativas a patitos de goma. Pero fue muy divertido mientras duró, y quedará para siempre como uno de mis recuerdos más simpáticos como desarrollador”.

Aparentement e no queda ningún patito de goma, pero eso no quiere decir que Demon’s Souls esté libre de easter eggs. Algunos jugadores ya han encontrado varias cabezas de cabra de aspecto decididamente cómico escondidas por el mapa. Quizá no sea el único secreto por desentrañar de este juegazo.