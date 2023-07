En una de esas pequeñas historias que nos reconcilian con el planeta, hace unos días se publicaba un precioso vídeo a través de la cuenta de Save the Chimps, en Fort Pierce, Florida. La pieza mostraba el momento en que Vanilla, un chimpancé hembra de 29 años, veía por primera vez el cielo.



La historia de Vanilla posiblemente se parece mucho a la de tantos otros chimpancés. El animal vivió hasta los dos años en el laboratorio de investigación biomédica de Nueva York, el Laboratorio de Medicina Experimental y Cirugía en Primates (LEMSIP). Dicha instalación mantuvo a los animales en jaulas sin acceso al mundo exterior.



La suerte pareció cambiar para Vanilla cuando la sacaron de las instalaciones en 1995 y la trasladaron a Wildlife Waystation en California, pero el centro la mantuvo en un recinto techado durante años . Luego, Wildlife Waystation cerró en 2019, y Vanilla, junto con el resto del grupo, fue trasladada en avión a una nueva ubicación: el santuario Save the Chimps.



Precisamente, y como explicaba estos días el primatólogo de Save the Chimps, el Dr. Andrew Halloran:



En California, Vanilla vivía con un puñado de chimpancés dentro de una jaula con cerca de tela metálica sin pasto y con muy poco enriquecimiento. Ahora, Vanilla se está adaptando muy bien. Cuando no está explorando la isla con sus amigos, por lo general se la puede encontrar sentada en lo alto de una plataforma de escalada de tres pisos observando su nuevo mundo.

El animal, junto al resto, llegaron a este centro que ha cambiado sus vidas el año pasado. El momento más especial de todo se muestra en el vídeo que acompaña a este post. Para Vanilla, era la primera oportunidad que tenía de salir y, aunque al principio parece que duda un poco , finalmente se anima tras un abrazo del chimpancé macho alfa, Dwight.



El chimpancé sale y se asombra cuando alza la vista para mirar al cielo, y según cuentan desde el santuario, desde entonces no hay día que disfrute de esos rayos de sol que le negaron desde su nacimiento.