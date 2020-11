Imagen : Warner Bros.

No, no eres tú. Las películas de Christopher Nolan, en efecto, tienen un estilo de mezcla de sonido característico, el cual tiene como consecuencia que, en ocasiones, no se pueda escuchar claramente qué diablos están diciendo los personajes. Nolan lo sabe, y no cree que sea un problema.

Advertisement

De hecho, la ment e maestra detrás de películas como Interstellar, Dunkirk, la trilogía del Caballero oscuro de Batman y recientemente Tenet, confesó en una entrevista para un libro, publicada por IndieWire, que ha recibido quejas incluso de otros cineastas y directores, quienes le han dicho que a veces no pueden entender lo que se está diciendo en los diálogos. Las quejas tienen que ver con la mezcla y la edición de sonido de sus films, esas que vienen acompañadas de bandas sonoras creadas por genios como Hans Zimmer, y Nolan cree que estas quejas son exageradas. Sencillamente, parece que no entienden que esa es su intención.

“Hemos recibido muchas quejas... De hecho, recibí llamadas de otros cineastas que me decían ‘acabo de ver tu película y el diálogo no de puede escuchar’. Algunas personas también creen que la música tiene un volumen muy alto, pero la verdad es que eso es parte de la idea, de cómo decidimos mezclar [el sonido]”.

Advertisement

Según Nolan, le sorprende ver lo “conservadores que pueden ser algunas personas en lo que concierne al sonido. Porque puedes hacer una película que sea vea como sea, puedes grabarlo con un iPhone, y nadie se va a quejar. Pero si mezclas el sonido de cierta manera, o si utilizas ciertas sub–frecuencias, ahí llegarán las quejas”.

Y tiene sentido lo que dice el cineasta. En general, y no hablando específicamente del sonido de las películas de Nolan (o de ninguna película concreta), las personas suelen soportar más un video que se ve mal, a uno que se escucha mal. En el caso de Nolan, ahora sí, lo que parece molestar a muchos es el volumen de los efectos de sonido, la música y có mo se sobrepone sobre los diálogos y las voces. Pero el director lo deja claro, eso es su intención. ¿Acaso Interstellar habría tenido el mismo efecto en todos los que la vimos en el cine sin ese volumen extremadamente alto de la música mientras descendemos al interior de un misterioso agujero negro, en medio de recuerdos y lágrimas de sus personajes? ¿Habríamos sentido la misma intensidad, el mismo desespero? No lo creo. Pero también está bien escuchar lo que dicen los personajes, es un balance complicado. [IndieWire vía IGN]