Captura de pantalla : LockPickingLawyer / YouTube

No es la primera vez que vemos por aquí un vídeo de LockPickingLawyer, pero en esta ocasión es un poco diferente porque el experto en abrir cerraduras de este canal de YouTube se enfrenta a un candado elect rónico con una herramienta muy poco habitual. Spoiler: el candado pierde.



El objetivo de LockPickingLawyer en esta ocasión es uno de esos candados electrónicos con temporizador que se usan para asegurarnos de que nadie abra un regalo antes del momento preciso. Para usarlo solo hay que introducir las horas que queramos que se mantenga cerrado.

Como el propio creador del canal explica, Este tipo de dispositivos no están protegidos contra pulsos electr omagnéticos y basta acercar una corriente eléctrica para que sus componentes electrónicos sufran una sobrecarga y se reinicien de forma automática.

La cuestión, por supuesto, es de dónde demonios sacamos un generados de pulsos electromagnético de bolsillo. Pues resulta que no es algo especialmente complicado de hacer. Estos dos vídeos (hay muchos más) explican qué componentes necesitamos y cómo podemos completar nuestro generador. En esencia necesitamos hacer pasar la corriente por una bobina conductora.

Por supuesto, no es precisamente un juguete así que mejor no lo acerques a seres vivos porque sus descargas pueden ser peligrosas. Eso por no mencionar que probablemente no sea legal en muchos países.