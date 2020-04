Cómo convertirte en Elon Musk (o cualquier famoso) durante una videollamada de Zoom o Skype

Filed to:

Zoom, Skype y similares son la solución que ha encontrado parte del planeta para sobrellevar la cuarentena sin perder el contacto “social” con su círculo cercano. Por eso no es de extrañar que surjan aplicaciones y programas en torno a ellos como Avatarify: deepfakes en vivo para hacerte pasar por un famoso.



El programa superpone la cara de otra persona sobre la tuya en tiempo real durante las videollamadas de grupo. Un software Open-Source que se ejecuta en Skype y Zoom y cuyo código está disponible en Github para que cualquiera lo use.



Como explica en Motherboard el programador Ali Aliev, usó el código open source del “First Order Motion Model for Image Animation,”, publicado en el servidor de preimpresión arxiv a principios de este año, para construir Avatarify. First Order Motion, desarrollado por investigadores de la Universidad de Trento en Italia, así como Snap, Inc., maneja una foto de una persona usando un video de otra persona, como imágenes de un actor, sin ningún entrenamiento previo sobre la imagen objetivo.



Luego, con otras tecnologías de intercambio de caras, como deepfakes, el algoritmo está entrenado en la cara que desea intercambiar, y por lo general requiere varias imágenes de la cara de la persona que está tratando de animar. Este modelo puede hacerse en tiempo real, entrenando el algoritmo en categorías similares del objetivo (como caras). Según le contó al medio Aliev:



Ejecuté el primer modelo en mi PC y me sorprendió el resultado. Lo importante es que funcionó lo suficientemente rápido como para conducir un avatar en tiempo real. Desarrollar un prototipo fue cuestión de un par de horas, así que decidí tomarle el pelo a mis colegas con quienes tengo una llamada de Zoom cada lunes. Y funcionó. Como todos son ingenieros e investigadores, la primera reacción fue curiosidad y pronto comenzamos a probar el prototipo.

En el vídeo vemos a Aliev haciéndose pasar por Elon Musk y uniéndose a la reunión por error para demostrar la tecnología. Y aunque podemos percibir que estamos ante un Musk “falso”, no deja de ser un avance alucinante (e inquietante) de la capacidad de un software como Avatarify para el futuro . [Motherboard]