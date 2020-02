¿Cómo de resistente es el Motorola Razr? En este nuevo vídeo se enfrenta a suciedad, fuego y una cuchilla

Filed to:

Hoy debu ta el nuevo Motorola Razr, pero la gran pregunta sigue en el aire: ¿Cómo es de resistente este bonito móvil plegable? Hace solo unos días Cnet publicó un vídeo que hacía saltar las alarmas sobre la durabilidad de la pantalla. Motorola ha respondido a ese vídeo y Jerryrigeverything hace más pruebas.



Pero empecemos por el principio. El pasado viernes Cnet publicó un vídeo en el que sometía al Razr a un robot que lo plegaba y desplegaba sin parar. El veredicto no era muy bueno. Tras solo 27.000 plegados (el objetivo era llegar a los 100.000) la bisagra empezó a fallar.

Muchos enarcamos una ceja ante la prueba, y la razón es que no es lo mismo doblar y desdoblar una pieza sin parar que hacerlo dándole tiempo a enfriarse y recuperar su resistencia. si alguna vez has roto un pedac ito de plástico por el procedimiento de doblarlo y desdoblarlo una y otra vez sabes a qué me refiero.

De hecho, Motorola ha publicado una respuesta en vídeo en la que explica que efectivamente, la prueba de Cnet no está diseñada para medir adecuadamente la resistencia del teléfono y que somete la bisagra a un estrés mucho mayor que el que representa el uso cotidiano. En el vídeo, Motorola muestra un test de doblado que está pensado para simular años de uso.

De acuerdo, pero ¿qué tal tolera la suciedad la pantalla flexible? ¿y el fuego? ¿y un objeto cortante? Es cierto que la propia Motorola ha especificado que la pantalla flexible no es como un cristal y que es buena idea mantenerla alejada de objetos punzantes, pero esa recomendación no le ha impedido a Jerryrigeverything hacer la prueba.

En el vídeo vemos que bastantes de las superficies del Motorola Razr no son muy resistentes a los arañazos, pero al fin y al cabo es un móvil con muchas partes de plástico. La pantalla exterior y la lente que cubre la cámara, que son las zonas más sensibles, parecen bastante resistentes.

La principal preocupación que nos trae el vídeo es que el Razr no se pliega de manera hermética. En otras palabras, queda una fina ranura por la que se puede colar polvo y suciedad. Jerry lo ha probado con arena y piedrecitas y l a pantalla lo resiste, pero la bisagra comienza a sonar de una manera bastante horr ible. Está claro que habrá que adoptar precauciones nuevas con él.