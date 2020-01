Como desbloquear la calculadora gráfica gratuita de Windows

Filed to:

Aunque tu profesor de matemáticas (o el profesor de tu hijo) quizás no te deje llevarte un portátil a t u clase de cálculo, creo que es increíble que Microsoft finalmente haya decidido darle un buen impulso a la calculadora de Windows . Si pensabas que la calculadora “Científica ” era divertida , todavía no has visto nada. Dentro de poco llegará la calculadora gráfica a Windows 10.

Ya no tendrás que recurrir a aplicaciones de terceros para emular una calculadora gráfica. Si no puedes esperar y quieres comenzar a explorar las posibilidades de la nueva calculadora gráfica, puedes empezar ya mismo . Eso sí, puede que la calculadora no sea tan estable como nos gustaría , ya que solo podrás acceder a ella en este momento a través de una de las versiones preliminares de Windows 10 del propio Microsoft .

Si est o no te echa para atrás, aquí t e mostrare mos cómo puedes hacerte con ella . Recuerda que todo el proceso que viene a continuación es reversible, por lo que si te encuentras con algún problema de funcionamiento, siempre puedes darte de baja del Programa Windows Insider.

Si fuera tú , comenzaría estableciendo un punto de Restauración del sistema por si acaso. Lo encontrarás a través de Panel de control > Sistema > Protección del sistema. Después de hacerlo , ve a Configuración > Actualización y seguridad, desplázate hacia abajo hasta el “Programa Windows Insider” y comienza el proceso de registro. Una vez que t u ordenador se haya reiniciado , visita esa misma sección de nuevo y ve a la pantalla “Windows Update” . Busca actualizaciones e instala todo lo que t e ofrece, y reinicia el ordenador cuando te lo pida .

Después de eso, deberías tener una nueva versión beta de Windows 10 con la que jugar, y también deberías ver algo como esto en la esquina inferior derecha de t u escritorio :

Abre la calculadora ahora, aunque es posible que no veas nada nuevo. Eso es al menos lo que me pasó a mi . Para solucionar este problema , busca la Calculadora de Windows en la Tienda de Microsoft. Haz clic en “Obtener” para que se reinstale y, a hora cuando abras la Calculadora , verás la nueva opción “Gráfica ” a través del desplegable en la esquina superior izquierda:

¿L isto? Haz clic en ella y luego escribe t u ecuación favorita. Presiona Enter y verás los gráficos a la izquierda . Sí, puedes introducir múltiples ecuaciones a la vez, ¡codificadas por colores! Y también puedes usar la función de trazado de curvas para ver las coordenadas exactas x e y de cualquier punto. E s como si estuviera de nuevo en clase de Cálculo .

Y si introduces dos ecuaciones que se relacionan entre sí — por ejemplo, usando “x” en una y definiendo “x” en otra— aparecerá una pequeña barra de ajuste que t e mostrará cómo los diferentes valores afectan a la ecuación primaria:

También puede pasar el cursor sobre t u ecuación y, si es compatible, la Calculadora incluso t e hará un análisis rápido que t e mostrará información clave: el dominio y el rango, la intersección x, la intersección y, los puntos de inflexión, etc.

Aunque la Calculadora no hará tus deberes de cálculo por ti , es al menos mucho más fácil de usar que t u calculadora gráfica de mano, y además, mucho más barata.