Cómo devolver un juego en Steam, Epic Game Store y GOG

Tristemente, tengo que reconocer que a la mitad de los títulos que tengo en mi biblioteca de Steam no le he dedicado más que unas pocas horas. A veces, los juegos no eran tan divertidos como esperaba. Otras, eran secuelas que no estaban a la altura del original. Y siempre hay un juego cooperativo al que ibas a jugar con un amigo pero con el que nunca fuiste capaz de ponerte de acuerdo para jugar a la misma hora.

Advertisement

Lo bueno del siglo XXI, es que en las grandes tiendas de videojuegos online (al menos en PC) ya nos permiten devolver ciertos títulos que no nos han terminado de convencer, eso sí, siempre que cumplamos una serie de requisitos. A continuación vamos a explicar cómo conseguir que algunas de las grandes plataformas digitales de videojuegos nos permitan devolver un juego que ya no queremos.

Steam

Captura: Brendan Hesse ( steampowered.com

Advertisement

La política de reembolso de Steam es bastante directa: podrás conseguir un un reembolso completo de cualquier juego durante los próximos 14 días a su compra, siempre que hayas jugado solo dos horas o menos. Si se trata de un juego que has precomprado, puedes cancelarlo en cualquier momento y recuperar todo tu dinero. Esto incluso se aplica a los juegos que hayas enviado como regalo a otra persona, aunque el destinatario deberá solicitar el reembolso. Las compras que hayas hecho dentro de un juego y algunos DLC no son reembolsables.

En raras ocasiones, cuando hay algún bug o fallo importante en algún juego que lleven a quitarlo de Steam, podrían reembolsarte el dinero que pagaste por él, pero esto se da en muy pocos casos. Siempre puedes probar suerte contactando a Soporte de Steam.

Advertisement

Cómo conseguir que te devuelvan el dinero en Steam

Ve a la página de Soporte de Steam Te aparecerá el mensaje “¿En qué podemos ayudarte?” selecciona “Compras”. Selecciona el juego o DLC que quieras devolver. Haz clic en “Deseo un reembolso”. Explica por qué lo solicitas y elige cómo quieres recibir el dinero.

Advertisement

Podrán tardar varios días en responder a tu petición. Si quieres leer toda la política de devoluciones de Steam, haz clic aquí.



Epic Games Store

Captura: Brendan Hesse ( epicgames.com/store

Advertisement

Las reglas en la Epic Games Store son muy similares a la de Steam. Podrás devolver los títulos a los que hayas jugado menos de dos horas y durante los 14 días posteriores a su compra. Lo mismo ocurre con los juegos que hayas precomprado, pero las compras in-app y los DLC cambian un poco:

Epic te podrá reembolsar ciertas compras dentro del juego y DLC siempre que los hayas comprado en la Tienda de Epic y “no hayan sido usados, modificados o transferidos”.

Elementos como skins, moneedas u otros elementos usables dentro del juego no serán reembolsables.

Advertisement

Puedes leer toda la política de devoluciones de Epic aquí.

Cómo conseguir que te devuelvan el dinero en la Epic Games Store

El proceso es igual de sencillo que en Steam

Ve a la página web de Epic Store. Inicia sesión. Haz clic en la opción “Cuenta” que aparece en la parte superior derecha de la página. Haz clic en “Transacciones.” Selecciona el juego que quieres devolver y sigue las instrucciones que aparecen.

Advertisement

Una vez que recibas el reembolso eliminarán el contenido de tu cuenta automáticamente.

Además, si uno de los juegos que has comprado recientemente baja de precio, Epic te pagará automáticamente la diferencia, aunque es una opción que está empezando a implementar actualmente.

Advertisement

Captura: Brendan Hesse ( GOG Galaxy

Advertisement

GOG ofrece reembolsos hasta 30 días después de la compra, independientemente de si hayas jugado o no a ellos. Esto mismo se aplica para :

Juegos de acceso anticipado y betas de pago.

Juegos precomprados.

Juegos que han sido comprados como regalo, aunque el receptor será el encargado de solicitar el reembolso.

Advertisement

Las compras dentro del juego o los DLC no podrán ser devueltos. Puedes leer toda la política de devoluciones de GOG aquí.

Cómo conseguir que te devuelvan el dinero en GOG.

Envía tu solicitud a la página de Soporte de GOG. Si el motivo es un bug o un fallo técnico con el juego, se pondrán en contacto contigo primero para tratar de solucionarlo. Cuando tu solicitud haya sido aprobada, el juego será eliminado de tu biblioteca y recibirás el pago en función de la opción de reembolso que hayas elegido .