Cómo exprimir al máximo el almacenamiento de la PS5

Demon’s Souls ocupa más de 50 GB. Así no cabrán muchos juegos en la nueva PS5. Imagen : Sony

Aquellos que estén dando el salto de una PlayStation 4 Pro a una PlayStation5 se encontrarán con un pequeño contratiempo . La PS4 Pro cuenta con un disco duro de 1TB, m ientras que la PS5 viene equipada con un disco duro SSD de 825 GB. Esto es sobre el papel, claro . Al igual que ocurre con cualquier otra consola moderna, una buena parte de ese almacenamiento está reservado para el sistema operativo , por lo que en realidad solo podrás disponer de 667,2 GB . Aunque es cifra está ligeramente por encima de los 408.5GB que incluía el modelo base de la PS4, todavía anda lejos de lo que ofrece la PS4 Pro.

Ten en cuenta que el tamaño de los juegos actuales cada vez es mayor . Juegos como The Division 2 o Call of Duty (elige el que más rabia te dé ) pasan ya del centenar de gigas. En otras palabras, será imprescindible hacer Tetris con esos 667GB para poder disfrutar de la PS5. Aquí van algunos consejos para ayudarte con ello .

Borra Astro’s Playroom (d espués de haberlo probado )

Cada PlayStation 5 viene con un juego preinstalado: Astro’s Playroom, un juego de plataformas sobre robots y repleto de huevos de Pascua sobre la historia de PlayStation . La buena noticia es que puedes eliminarlo de tu consola cuando hayas acabado con él:

Ve a C onfiguración (el engranaje que aparece en la barra superior). Desplázate hacia abajo hasta el menú de Almacenamiento. Haz clic en “A lmacenamiento de la consola”. Selecciona “J uegos y aplicaciones”. Busca Astro’s Playroom. (Puedes pulsar Cuadrado para ordenar los títulos alfabéticamente). Haz clic en “E liminar”.

Astro’s Playroom es un buen minijuego y viene bien para ver de todo de lo que es capaz el nuevo mando de la PS5. Merece la pena probarlo y te llevará unas pocas horas pasártelo . Cuando lo hagas , bórralo. Siempre puedes volver a descargártelo de forma gratuita desde la aplicación PlayStation Store .

Astro’s Playroom es un buen juego de plataformas. Imagen : Sony

Astro’s Playroom pesa algo más de 11 GB, pero bueno, ¡cada byte cuenta! Y además ahora sabrás exactamente donde se encuentran el resto de juegos para cuando quieras borrarlos en un futuro .

Lleva tus juegos de PS4 a un disco duro externo

Hacerte con un disco duro externo es lo mejor que puedes hacer para aliviar la carga de tu PS5. La consola no es capaz de reproducir juegos de PS5 desde un almacenamiento externo, de hecho, no hay forma de copiarlos, pero no ocurre lo mismo con los juegos de PS4.

Conéctalo. Cuando probé a hacerlo en el puerto de la parte frontal , la consola me indicó que tenía que usar uno de los puertos USB de la parte posterior. (Yo uso un disco duro Western Digital Elements de 1TB con 3.0 USB).

Vuelve a formatearlo. Cuando conectes el disco duro externo , te pedirá que lo reformatees . De lo contrario, puedes encontrar una opción para hacerlo en el menú Almacenamiento. Obviamente, eliminará todo lo que tengas ahí.

Copia tus juegos de PS4. Una vez que t u unidad esté conectada y haya sido formateada, diríg et e al menú de Almacenamiento. Si hiciste todo correctamente, verás una segunda pestaña donde se enumeran todos los juegos que puedes mover de uno a otro . Marca los que deseas copiar, desplázat e hasta el menú de la derecha y pulsa mover. No podrás hacer nada más con tu PS5 mientras está copiando los juegos. Los datos guardados, las capturas de pantalla y los vídeos no se pueden copiar al disco duro externo .

Configura la consola para que siempre instale los juegos de PS4 en el disco duro externo. En el menú Almacenamiento, ve a “Almacenamiento externo”. Deberías ver una opción que t e permite instalar futuros juegos de PS4 directamente en t u disco duro externo. Actívala y ya no tendrás que seguir estos pasos de nuevo .

(Nota: algunos usuarios se han quejado de un bug con su almacenamiento externo que aparentemente hace que su consola se quede bloqueada al ejecutar Spider-Man Remastered. La semana pasada, un compañero mencionó un problema similar con Spider-Man: Miles Morales. Un portavoz de An Insomniac ha dicho que están investigando el problema ).

Baja la resolución de las capturas y grabaciones

Métete en el menú de configuración y desplázate hasta “Capturas y re transmisiones”. De ahí ve al submenú “Capturas” y haz clic en la opción de “f ormato” . Asegúrate de que la resolución de grabación manual está configurada a 1920x1080 en vez de 3840x2160. (No es necesario ser un genio para saber que los vídeos 4K pesarán mucho más que a 1080p).

Borra los trofeos

P robablemente estés ya familiarizado con el sistema de trofeos de PlayStation , un metajuego dopamínico interminable que te otorga puntos por lograr distintas hazañas en cada juego . Además de llenar tu vitrina digital de trofeos , la PS5 también registra pequeños clips de vídeo de 15 segundos de cada hazaña . Esto puede ser genial para tu ego pero es fatídico para tu SSD.

Encontrar estos clips es una aventura en sí misma. Primero, debes dirigirte a la biblioteca de juegos ( hacia la derecha en la barra principal de la pestaña Juegos). Después ve a t us juegos instalados (la segunda pestaña) y desplázat e hasta el final. Deberías poder verlos en la aplicación Galería .

Imagen : Sony

Si abres la aplicación galería y presionas dos veces llegarás a “Trofeos” . En el margen izquierdo, deberías ver dos iconos. Haz clic en el de arriba (tiene una flecha y tres líneas) y ordena los archivos por tamaño. Est o facilitará lo que viene a continuación. Luego, haz clic en el de abajo. Est o te permitirá seleccionar varios clips a la vez. Una vez que hayas elegido los videos para borrar haz clic en el botón “eliminar”.

Es posible que ahora que has empezado a jugar, no tengas aun muchos clips en esta carpeta . Pero piensa en todos los juegos a los que vas a jugar y en la cantidad de trofeos que van a ir acumulándose . A l principio puede no ser nada, pero todo suma, así que recuérdalo en un futuro .



Si prefieres también puedes desactivar esta opción por completo . Simplemente regresa al menú de Captura y re transmisiones y desplázate hacia abajo hasta “Trofeos”. Verás que hay una opción donde puedes desactivarla .



Gana algo de tiempo hasta que...

Sony ha dicho que en algún momento será posible expandir el almacenamiento de la consola con un disco duro SSD M.2. De momento, la compañía ha dicho que aplacemos esa compra hasta que puedan dar más detalles , pero no ha dicho cuando podría ser eso .