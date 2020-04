Cómo mejorar la velocidad del wifi ahora que todos están en casa

Filed to:

Lo más probable es que el Internet de tu hogar esté bajo mucha más tensión de lo normal en este momento: con las escuelas y los lugares de trabajo cerrados temporalmente en todo el mundo, es posible que estés batallando con tu familia o compañeros de piso por el ancho de banda disponible. Si deseas limitar el almacenamiento en búfer y maximizar las velocidades, tenemos algunos consejos a tener en cuenta.



Los básicos

En primer lugar, existen una serie de consejos de optimización de Internet que se aplican independientemente de la cantidad de dispositivos que haya conectado; estos los hemos cubierto en detalle en el pasado. Para resumirlos, ubica tu router hub en un lugar central y considera cablear los dispositivos más exigentes (como consolas y equipos de streaming) si es posible, con un cable Ethernet.



Si tu wifi tiene dificultades para llegar a algunos rincones de casa, es posible que quieras invertir en extensores wifi o incluso en un kit Powerline que utiliza el cableado eléctrico de tu vivienda para conectar más habitaciones.



Imagen : Powerline ( TP-Link )

Las paredes, ventanas, peceras y cualquier cosa que use radiación electromagnética (como un teléfono inalámbrico o un microondas) también pueden interferir con las señales inalámbricas de Internet, por lo que debes pensar dónde está ubicado tu router en relación con todos estos objetos y obstáculos (y tal vez poner Netflix en pausa si necesitas meter algo en el microondas).



Estos consejos no son específicos para el problema de múltiples usuarios y múltiples dispositivos que intentan conectarse online al mismo tiempo, pero deberían ayudar a aliviar un poco la carga. Si no estás teniendo una conexión a Internet decente desde el principio, cualquier intento de optimizar lo que tienes será menos efectivo.



Tu router

Tu router puede ofrecer ciertas configuraciones integradas para ayudar a gestionar la alta demanda de varios dispositivos diferentes, especialmente si es un modelo más costoso. Si la conectividad realmente se convierte en un problema, es posible que desees considerar actualizar tu router (y tu paquete de Internet de banda ancha también, si puedes).



Una característica a tener en cuenta es la calidad de servicio o QoS (aunque los diferentes fabricantes le cambian el nombre): si tu router ofrece esto, podrás priorizar ciertos dispositivos y ciertos tipos de tráfico. Puedes hacer que el portátil donde ocasionalmente navegas por Internet sea menos prioritario que la consola de juegos que usas para streaming películas, por ejemplo.



Imagen : Una actualización del router bien elegida puede traer consigo una serie de beneficios. ( Netgear )

Los routers más caros se crean para administrar más conexiones de dispositivos, a través de antenas adicionales, soporte para más bandas y frecuencias, y una administración de red más inteligente (tecnologías como selección de frecuencia dinámica, MU-MIMO y otros). Estas características adicionales se encuentran típicamente en los routers de juegos y de red.



También estamos viendo un número creciente de nuevos routers que adoptan el estándar Wi-Fi 6, que brinda actualizaciones en todo tipo de áreas diferentes, además de un aumento en las velocidades máximas admitidas. Al igual que el 5G, los routers Wi-Fi 6 deberían poder manejar mejor las conexiones de una gran cantidad de dispositivos, maximizando la estabilidad y la eficiencia.



Gestionar la demanda

Más allá de la configuración de tu router, es posible que tengas que ser creativo cuando se trata de administrar la demanda. Piensa en todos los dispositivos que tienes en tu hogar y cuáles podrían sobrevivir a una desconexión temporal, por ejemplo, o cómo puedes reducir el ancho de banda utilizado por las aplicaciones en las que confías todos los días.



Los sitios de streaming de gran demanda ya están reduciendo los niveles de calidad predeterminados para el video, y la calidad de streaming es una opción que encontrarás en casi todas las aplicaciones de streaming de video y música que existen; podría valer unos pocos píxeles adicionales en bloque si eso significa que todos los que comparten su internet pueden mantenerse conectados.



Captura de pantalla : Tal vez no deberías ver todo en 4K, solo por un tiempo. ( Gizmodo )

Si estás haciendo videollamadas, ¿realmente necesitas que tu feed de video esté activado o puedes cambiar a audio en su lugar, lo que no impondrá tanta demanda a tu router? Si alguien más en tu casa está con streaming de películas de Disney por wifi, tal vez podrías hacer tus llamadas de video o audio en tu red celular (dependiendo de tu plan de datos y la intensidad de la señal).



Recuerda que las tablets, teléfonos, portátiles y consolas están interesadas en descargar actualizaciones a cada oportunidad: si estás planeando una noche de películas o una sesión de juegos online, entonces tiene sentido mantener los dispositivos no esenciales apagados y dejar las actualizaciones automáticas para durante la noche cuando no estás haciendo nada más.



Tiempos específicos

En términos de gestión de la demanda, quizás el paso más efectivo que puedes tomar, y posiblemente el más difícil de implementar, es mantener diferentes franjas horarias para diferentes actividades intensivas en Internet. En otras palabras, a primera hora de la noche para las sesiones de juego de los niños y tarde para el streaming de películas de los padres (por ejemplo).



Parte de estos cambios de tiempo se pueden hacer usando las funciones de las aplicaciones que tienes: piensa en descargar las películas y los programas de TV a tus dispositivos para que puedas verlos “sin conexión”. Si haces esto durante los momentos de tranquilidad, cuando tu router no esté bajo tanta presión, no importa cómo sea tu velocidad de Internet cuando estés viendo algo.



Captura de pantalla : Gizmodo

Muchos routers más nuevos y avanzados te permitirán configurar ciertos momentos cuando el wifi está activado o desactivado, incluso en dispositivos específicos; esto está destinado principalmente a ayudar a mantener el acceso a Internet de los niños bajo control, pero no hay ninguna razón para que no puedas usarlo para apagar dispositivos temporalmente cuando no los estás usando.



Recuerda podrías estar compitiendo con el resto de tu bloque de apartamentos o el resto de la calle en lo que respecta al ancho de banda disponible. Por lo general, todos somos criaturas de hábitos y nos gusta hacer streaming de videos el mismo tipo de veces, si puedes cambiar los tuyos a una parte diferente del día, o incluso programar reuniones en video para horarios más inusuales, debería ayudar.