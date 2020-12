Filed to:

taiwan

Foto : Getty ( Getty Images )

Mientras que en algunas partes del mundo los ciudadanos parecen no hacer mucho caso a las normas impuestas por los gobiernos para detener los contagios, en otras las normas se llevan al extremo de multar a quién incumpla las leyes aunque sea unos segundos.



Para ser exactos, ocho segundos. Ese es el tiempo durante el que un hombre en Taiwán se saltó la cuarentena impuesta. Las autoridades le han impuesto una multa de 3.500 dólares.

Se trata de un trabajador de Filipinas que se encontraba en cuarentena en un hotel en la ciudad de Kaohsiung cuando salió brevemente de su habitación al pasillo, según el Departamento de Salud de la ciudad a la Agencia Central de Noticias (CNA) oficial de Taiwán.



La salida del hombre fue captada por las cámaras de vigilancia del hotel, quienes posteriormente se pusieron en contacto con el Departamento de Salud. Según las normas de cuarentena en Taiwán, las personas no pueden salir de sus habitaciones, sin importar cuánto tiempo. “Las personas en cuarentena no deberían pensar que no serán multadas por salir de su habitación de hotel”, dijo el Departamento de Salud.



Actualmente, hay 56 hoteles de cuarentena en la ciudad de Kaohsiung, con un total de alrededor de 3.000 habitaciones. Hablamos de uno de los países que mejor ha manejado la contención de la pandemia, de hecho, no ha tenido que promulgar cierres estrictos, ni recurrir a restricciones drásticas a las libertades civiles.



Para ello, han basado su éxito en la velocidad de rastrear, invirtiendo en prueba masivas con las que detectar contagios . Hasta el momento, en Taiwán se han registrado oficialmente 716 casos de coronavirus y siete muertes, según datos de la Universidad Johns Hopkins. [CNN]