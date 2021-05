Cómo saber quién te está gorroneando tu plataforma de streaming y cómo echarle de ahí

Imagen : Glenn Carstens-Peters/Unsplash ( Fair Use

Hermanos, padres, amigos o exparejas: seguro que a lo largo de estos años has compartido al menos una o dos cuentas con ellos . Sin embargo, estos actos de generosidad digital a veces pueden irse de madre y al fi nal te encuentras con que hay demasiadas personas usando tu cuenta de Netflix al mismo tiempo.

Por eso, si ha llegado el momento de poner algo de control sobre este intercambio de contraseñas —ya sea porque esas personas se han alejado de tu vida, porque estás teniendo problemas para disfrutar de tu propio servicio de streaming o por que estás preocupado por los problemas de seguridad derivados del intercambio de contraseñas— nosotros te explicamos cómo. Expulsar a usuarios no deseados de tus cuentas no es particularmente difícil, y también te queda siempre la opción de cambiar tus contraseñas en esos servicios de streaming para evitar que nadie más vuelva a entrar.

Hemos elegido cuatro de la s principales plataformas de streaming para ayudarte a controlar el uso compartido de contraseñas. Si tus aplicaciones preferidas no están incluidas entre estas cuatro, no debería ser demasiado difícil encontrar opciones similares en sus respectivos menús.

Netflix

Imagen : Netflix

Inicia sesión en la versión de navegador de Netflix, abre el menú desplegable que aparece debajo del avatar de tu cuenta (arriba a la derecha), luego elige Cuenta y Actividad reciente de streaming del dispositivo. Esto te mostrará los dispositivos que han accedido recientemente a t u cuenta y en qué parte del mundo se encuentran, así que podrás verificar rápidamente si algo te parece sospechoso.

Vuelve de nuevo a Cuenta y haz clic en Cerrar sesión en todos los dispositivos para forzar el cierre de sesión en todos estos sitios excepto en el que te encuentras actualmente. Sin embargo, si otras personas conocen tu contraseña, aún podrían volver a iniciar sesión. Puedes cambiar de contraseña en la pantalla Cuenta.

En la aplicación de Netflix para Android puedes encontrar las mismas opciones. En cambio, si tienes la aplicación de Netflix para iOS descubrirás que no puedes ; así que mejor accede a tu cuenta a través del navegador.

Imagen : Disney

Abre Disney+ en tu navegador, haz clic en el avatar de tu perfil (arriba a la derecha) y luego elige Cuenta. Aquí no hay muchas opciones, pero una de ellas te da la opción de cambiar tu contraseña, así que haz clic en el icono de un lápiz que aparece junto a Contraseña.

Disney + no t e mostrará todos los lugares y dispositivos en los que se han conectado a t u cuenta , pero puedes forzar el cierre de sesión en todos ellos haciendo clic en Cerrar sesión en todos los dispositivos. Cualquiera que use t u cuenta será expulsado y no podrá volver a iniciar sesión (suponiendo que hayas cambiado tu contraseña por una que no conocen).

Las mismas opciones están disponibles en la aplicación Disney + para Android e iOS. Presiona el ícono de tu avatar (abajo a la derecha) y luego Cuenta.

Amazon Prime Video

Imagen : Amazon

Si abres e l portal de Prime Video, pued es hacer clic en el ícono de tu cuenta (arriba a la derecha), luego en Cuenta y configuración y después en Mis dispositivos para ver todos los lugares donde está iniciada la sesión . Haz clic en Anular registro para forzar el cierre de sesión en cualquiera de ellos.

También puedes acceder a esta opción desde la app : haz clic en Mi espacio, luego en el i cono del engranaje ( a rriba a la derecha) , y por último en Dispositivos registrados para ver los dispositivos que tienen instalada la aplicación Prime Video (y anular algunos de ellos si es necesario). No puedes cambiar la contraseña de t u cuenta a través de la aplicación de Android o iOS , pero sí con el navegador web .

Spotify

Imagen : Spotify

Ve a la página principal de Spotify en tu navegador (no al reproductor web) y, una vez que hayas iniciado sesión, haz clic en Perfil, Cuenta, General y Cerrar sesión en todas partes para hacer prec isamente eso . Por el momento, no es posible ver la actividad reciente en cada dispositivo .

También puedes cambiar t u contraseña desde esta página a través de la pestaña Cambiar contraseña que aparece a la izquierda. Esto también hará que sea imprescindible volver a iniciar sesión en todas partes.

No puedes acceder a estas opciones a través de las aplicaciones de Spotify de Android e iOS; necesitarás hacerlo a través de un navegador web.