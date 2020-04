Cómo usar tu smartphone o portátil cuando está roto o dañado

Foto : Alex Cranz ( Gizmodo )

Con todo lo que está sucediendo, es posible que no te resulte fácil reparar tus dispositivos dañados o rotos en este momento, pero si falla tu teclado o se rompe la pantalla, es posible que no todo esté perdido. Hay una serie de trucos muy útiles que puedes usar para seguir usando tu hardware hasta que puedas repararlo correctamente.



Trabajar sin un trackpad o mouse

Si el trackpad de tu portátil o el ratón del ordenador se ha roto, el teclado puede hacer un trabajo aceptable como reemplazo; solo necesitas saber qué teclas presionar. Tener un teclado de tamaño completo ayuda, ya que obtienes teclas como las llamadas Av Pag Arriba y Av Pag Abajo, para desplazarte rápidamente por sitios web y documentos.



No podemos listar todos los accesos directos o atajos aquí, pero Alt+Tab (o Cmd+Tab en una Mac) cambia entre programas abiertos, por ejemplo, Tab (y Shift+Tab) salta entre campos y enlaces web, y puedes navegar por pestañas abiertas en la mayoría de los navegadores web manteniendo presionada la tecla Ctrl (Cmd en una Mac) y presionando la tecla numérica de la pestaña a la que desea ir. Hay muchos más atajos para Windows y macOS.

El teclado numérico, si tu teclado tiene uno, puede usarse como una especie de ratón o trackpad. Desde el menú de Configuración de Windows, selecciona Facilidad de acceso y después Ratón, y activa el control de ratón con teclado. Si estás en una Mac, en Preferencias del sistema, elige Accesibilidad, Control de puntero y Métodos de control alternativos, después activa la casilla Activar teclas del mouse.

Trabajar sin teclado

Tal vez tu ratón o trackpad funciona bien, y es el teclado (o algunas de las teclas) el que está defectuoso. Una de las formas en que puedes solucionar esto es mediante la aparición de un teclado de software en la pantalla: desde la configuración de Windows accede a Facilidad de acceso, ahí a Teclado y después activa Uso del teclado en pantalla. En macOS accede a las Preferencias del sistema y después a Accesibilidad, Teclado, Teclado de accesibilidad y allí activa el teclado de accesibilidad.



Un teclado en pantalla no es ideal, pero podría ayudarte a sobrevivir. También es posible controlar tu ordenador bastante bien usando la su voz en estos días, especialmente en macOS: debes marcar la casilla Habilitar control de voz en el apartado de Control de voz en el menú de Accesibilidad desde Preferencias del sistema. Apple tiene una lista completa de los comandos que puedes usar.

Windows tiene algo similar que aunque no es tan completo, hace el trabajo. Desde el panel principal de Configuración, selecciona Facilidad de acceso, después Voz y allí Activar reconocimiento de voz. Serás llevado a través de un asistente que ayuda a tu ordenador a reconocer tu voz. Para obtener una lista de los comandos de voz que soporta el sistema, consulta este documento de soporte de Microsoft.

Usar un portátil con la pantalla rota

Esto es obvio, pero vale la pena mencionarlo de todos modos: si la pantalla de tu portátil está rota o dañada, puedes conectar tu portátil a un monitor externo, si tienes uno de repuesto por ahí (también puedes usar un televisor o puedes pedirlo prestado a otra persona).



Tanto Windows como macOS te permitirán duplicar lo que está en la pantalla del portátil y mostrarlo todo en el monitor externo: en Windows debes encontrar la sección de Múltiples pantallas en el apartado de Pantalla desde el menú de Configuración, y en macOS marca la opción Duplicar pantallas en la sección Alineación del menú de Pantallas en las preferencias del sistema.

Para aquellos de ustedes en una MacBook, existe otra opción si también tienes a mano un iPad: puedes configurarlo como una pantalla secundaria utilizando la función Sidecar integrada en macOS. Si ambos dispositivos están utilizando la misma ID de Apple y tienen Wifi y Bluetooth activados, el iPad debería aparecer automáticamente al hacer clic en el icono de AirPlay en la barra de menú de macOS.

Usar un smartphone con la pantalla rota

Seremos honestos: es casi imposible usar un teléfono con una pantalla en la que no se puede ver nada, y realmente no tenemos ningún truco mágico para ofrecerte en lo que respecta a ese escenario. Sin embargo, si solo partes de la pantalla están muertas o no responden a tus toques, entonces puedes recurrir a los asistentes de voz incorporados para hacer muchas cosas.



Puedes usar Siri, Google Assistant o Bixby para enviar mensajes de texto, redactar correos electrónicos desde cero o reproducir música desde tu teléfono, por ejemplo; no podemos darte una lista completa de todos los comandos de voz disponibles, pero serás capaz de adivinar la mayoría de ellos sin mucha dificultad. Si falta una función particular que necesitas, como la capacidad de enviar un tweet con tu voz, puede usar IFTTT (If This Then That) para crear un comando de voz personalizado.

Recuerda que la integración teléfono-computadora hoy en día es mejor que nunca: si tienes un portátil al que está conectado o sincronizado tu teléfono, puedes usar el ordenador para enviar mensajes, hacer llamadas y más. Mira herramientas como la utilidad Your Phone integrada en Windows 10 o WhatsApp en la web, o todo lo que iOS y macOS pueden hacer juntos.

Usar un smartphone con los botones rotos

Los iPhones tienen una función llamada AssistiveTouch, que está diseñada para ayudar a las personas que no pueden sostener y operar un teléfono de la manera estándar. También se puede usar como un práctico acceso directo en pantalla de los botones físicos de tu teléfono, en el caso de que alguno esté roto: desde aquí podrás bloquear la pantalla, cambiar el volumen, ir a la pantalla de inicio y más.



Para que aparezca este círculo flotante, abre Configuración y después selecciona Accesibilidad, Touch y AssistiveTouch. Además de utilizar las opciones predeterminadas que aparecen en el acceso directo, también puedes configurar tus propias acciones personalizadas: opciones para abrir menús, iniciar Siri, tomar capturas de pantalla, etc.

El equivalente más cercano que tiene Android es el Menú de accesibilidad, que puedes habilitar a través del apartado Accesibilidad en Configuración. Deberás deslizar dos dedos hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla para ver el menú, que permite ajustar el volumen, apagar el teléfono, iniciar el Asistente de Google, bloquear la pantalla y más con solo un toque.

...y otros consejos para gadgets rotos

Es posible que necesites ser un poco creativo para solucionar algunas fallas. Si los altavoces de tu teléfono o portátil están rotos, recuerda que puedes conectar auriculares, conectar un altavoz Bluetooth o activar subtítulos para que al menos pueda entender lo que se dice en el video que estás viendo (si tienes un Pixel, puede usar la nueva función de Android llamada Live Caption a través del menú Accesibilidad en Configuración).



El truco de los altavoces Bluetooth también funciona para los altavoces inteligentes: si no puedes entender lo que dice tu Echo o Nest Mini debido a un componente defectuoso, puede conectarlo a otro altavoz a través de Bluetooth (suponiendo que tengas un altavoz Bluetooth de repuesto, por supuesto). Abre la aplicación Alexa o la aplicación Google Home en tu teléfono para realizar la conexión.

En el peor de los casos tu dispositivo estará completamente averiado o roto, por lo que tendrás que esperar que vuelva a abrir el taller de reparación. Pero no los abandones sin pensarlo un poco y sin esfuerzo, incluso si no puede usarlos del mismo modo que solías hacerlo.