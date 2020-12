Filed to:

Filed to: kfc

Imagen : KFC.

Sí, has leído bien el titular. KFC ha creado una nueva consola de videojuegos en conjunto con empresas como Intel y Cooler Master, la cual es más cercana a una PC gamer que a una consola tradicional, pero es que tradicional no tiene nada, porque además de jugar videojuegos también puede calentar tu pollo frito. El todo en uno que no sabíamos que necesitábamos.

Advertisement

La “consola”, llamada KFConsole (evidentemente), tiene una forma similar a... un balde de pollo frito, lo que debería hacerla aún mejor, ¿cierto? Ha sido diseñada por Tim Malmborg, parte del equipo de Cooler Master, quien asegura que fue todo un reto. Y es que se supone que los PC para videojuegos y las consolas en general deben tener un sistema de refrigeración interno, pero esta cosa también debe calentar pollo, ¿cómo?

Advertisement

“El diseño de balde para el hardware y la bandeja para el pollo son dos características que me llevó mucho tiempo diseñar, y al combinarlas con un PC de alta gama, bueno, me tomó días crear el modelo 3D perfecto”, dijo el diseñador en una entrevista a Tom’s Hardware.

Advertisement

Según KFC, la consola incluye un procesador Intel Nuc 9 y una tarjeta gráfica Asus RTX, además de una unidad de almacenamiento sólido (SSD) de 1 TB creado por Seagate; todo esto, dentro de esta versión personalizada de una caja Cooler Master. La KFConsole puede ejecutar videojuegos en 4K, aunque se desconoce exactamente cuál es la gráfica que lleva en su interior. Por ahora, se desconoce cuándo saldrá a la venta este Frankenstein hecho para los amantes de los videojuegos y del pollo frito, o el precio que tendrá. [vía Tom’s Guide]

Advertisement

Imagen : https://twitter.com/kfcgaming/status/1341431562999631879