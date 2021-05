A Tesla le gusta decir muchas cosas sobre el rendimiento de autos que en realidad aún no existen en el mercado. Por ejemplo, prometen que el próximo Tesla Roadster puede ir de 0 a 100 kilómetros por hora en solo 1,9 segundos, y posiblemente incluso más rápido. Pero por mucho menos de $200.000, un YouTuber ha construido un auto eléctrico a control remoto que puede acelerar más rápido que el Tesla.

Durante los últimos meses, el canal de YouTube Engineering After Hours ha estado perfeccionando un diseño para un auto a control remoto que usa un par de ventiladores de chorro para crear un vacío debajo que literalmente presiona el auto al suelo, aumentando la tracción y mejorando drásticamente su aceleración. Puede parecer un enfoque poco ortodoxo para acelerar, pero en 1978, Gordon Murray, el famoso diseñador de automóviles responsable del icónico McLaren F1, ayudó a crear el “fan car” Brabham BT46 que hacía exactamente lo mismo, ganando el Grand Prix de Suecia de 1978 ​​antes de ser retirado de la competición.

El auto con ventiladores de Engineering After Hours no es tan elaborado ni costoso como el modelo F1 de Murray, pero representa meses de diseño y rediseño porque lograr que un auto a control remoto alcance los 100 kilómetros por hora no es tarea fácil. A esa velocidad, sus diminutas ruedas de 5 centímetros tienen que girar a más de 5.000 revoluciones por minuto (RPM), lo que requiere potentes motores eléctricos y componentes reforzados. Pero a esas RPM, incluso las llantas de goma tienden a perder agarre y deslizarse, por lo que además de agregar compuesto de tracción a cada rueda para mejorar su adherencia, el uso de ventiladores de chorro aumenta la carga aerodinámica, lo que le da al pequeño auto unas impresionantes 20 libras de fuerza de tracción.

Incluso con el diseño perfeccionado del auto, todavía hubo sorpresas y desafíos inesperados durante sus pruebas de aceleración, incluyendo componentes fuertes que fueron destruidos debido a las altas fuerzas G que se experimentaron. Pero finalmente, con algunos ajustes especiales de los motores eléctricos para aumentar la potencia en su partida, el auto a control remoto pudo acelerar a 100 kilómetros por hora en solo 1 ,73 segundos.

Eso supera a uno de los nuevos Tesla Roadster, pero los creadores del auto a control remoto creen que el tiempo de 0 a 100 se puede reducir aún más, ya que el vehículo inexplicablemente experimenta algunos temblores en su arranque, lo que dificulta su capacidad para acelerar correctamente durante los primeros momentos. Una vez que se determine y se solucione la causa, debería poder acelerar aún más rápido, aunque en algún momento será tan rápido que poner a un operador humano en el control remoto podría ser peligroso.