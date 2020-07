Filed to:

Las pantallas de carga a menudo son un incordio. Pero ocasionalmente pueden convertirse en algo más que solo períodos de tiempo en los que te ves obligado a sentarte y esperar. En Assassin’s Creed, se ha formado una tradición de dejar que los jugadores corran en un vacío sin fin.



No hace mucho, decidí terminar los pocos juegos de Assassin’s Creed que nunca había completado o jugado. Comencé con Odyssey, un juego que tuve a mitad de camino antes de que otras cosas me alejaran. Comenzando descubrí que las divertidas pantallas de carga vistas en juegos anteriores habían desaparecido, y me dio pena.



Admito que esto no es lo más importante de la serie. Pero hay algo reconfortante e incluso nostálgico en correr alrededor de un gigante ciberespacio en Assassin’s. Se ha convertido en algo que solo espero de esta serie. Cuando inicio un juego de Assassin’s Creed, tengo una lista de verificación interna de “Cosas que quiero ver y experimentar”.



Escalar torres altas.



Saltar desde altas torres.



Encuentro de personajes históricos.



Muchoss coleccionables.



Algunos minijuegos que generalmente involucran rompecabezas.



Matar gente mientras corres junto a ellos de forma resbaladiza.



Correr alrededor de la pantalla de carga



Odyssey cumple con la mayoría de estos, excepto el último punto. No hay nada en la pantalla de carga. Esto me hizo pensar en cargar pantallas y su historia a lo largo de los juegos de Assassin’s Creed. Assassin’s Creed Unity es el único otro juego “principal” de Assassin’s Creed que me dejó sin mis queridas travesuras de la pantalla de carga.

No estoy seguro de por qué Unity abandonó los “Corredores de memoria Animus” o, como los llamo, “Salas de datos tontas”. Al principio, pensé que podría ser un tema narrativo. En Unity, estás jugando una versión de consola doméstica de Helix creada por Abstergo y no estás usando un animus tradicional. Pero luego, Syndicate, que también presentaba al mismo personaje principal usando la misma versión de consola doméstica, incluía las salas de datos tontas.

Así que tengo que adivinar que Unity los abandonó porque eran un obstáculo técnico con el que los desarrolladores no querían lidiar en su primer juego de Assassin’s Creed de la próxima generación o porque sentían que era hora de cambiar las cosas. O fue un poco de ambos.



Estas pantallas de carga del corredor de memoria también regresarían en Assasins’s Creed Origins, y me encantaron. (otra razón por la que es el mejor juego de la franquicia ...) Pero, como mencioné anteriormente, no volvieron en el último juego, Assassin’s Creed Odyssey de 2018.



Según Gamerant, Ubisoft ha confirmado que estas pantallas de carga volverán a Valhalla. Sin embargo, hay algo a recordar. Uno de los grandes puntos de venta de estas nuevas consolas es cómo no tendrán pantallas de carga. O al menos, muy pocas pantallas de carga y serán cortas. ¿Valhalla en PS4 y Xbox One tendrá estas habitaciones tontas, pero no en PS5 y Xbox Series X?



Sólo el tiempo dirá. Quizás Ubisoft debería incluir una opción en las nuevas consolas para encender pantallas de carga artificial entre escenas. Solo para poder tener mis estúpidas salas de datos y las personas a las que no les importa pueden cerrarlas y no volver a verlas.