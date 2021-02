Cuál es la verdadera razón por la que los coches tienen asas encima de las puertas

Muchos de los que hemos temido alguna vez por nuestra integridad física a bordo de un coche, hemos tenido la misma reacción instintiva: agarrarnos a una de las asas que hay encima de las puertas. Pero está claro que ese pequeño asidero de plástico no va a salvarte en caso de fatalidad, así que, ¿ cuál es el verdadero motivo de que esté ahí?

Como explican en Mental Floss, la principal razón por la que los fabricantes de coches comenzaron a instalarl estas asas en sus vehículos es para ayudar a los pasajeros a subir y bajar del coche. Quizás nunca te ha hecho falta utilizar este pequeño asidero, pero resulta especialmente útil para personas con algún tipo de problema de movilidad, como ancianos o discapacitados.

De hecho, si te fijas, en la mayoría de coches no hay ningún asa en el lado del conductor. Eso es porque el que conduce puede asirse al volante para subir y bajar al coche, además de que rara vez le dará uso mientras está en la carretera.

Así que no, esas asas de ahí dentro no están para proporcionarte paz de espíritu cuando no te fías del conductor que te acompaña, pero si a ti te sirven para eso, bienvenidas sean.