Aunque el 35 aniversario de Back to the Future fue a principios de este mes, la celebración continuará hasta el otoño. Es entonces cuando se lanza un nuevo set de aniversario en Blu-ray, cuya noticia ayudó a abrir una puerta a una línea del tiempo alternativa muy apropiada.



Regresa a principios de los años ochenta. Universal Pictures está preparando una nueva película de viajes en el tiempo con el productor Steven Spielberg llamada Back to the Future. Se llevan a cabo audiciones para los papeles principales de la película, y Eric Stoltz fue elegido en primer lugar como Marty McFly antes de que Michael J. Fox consiguiera el papel. Pero obviamente no fueron los únicos dos candidatos. En el nuevo lanzamiento de Blu-ray, hay un largometraje que incluirá audiciones nunca antes vistas para la película con Ben Stiller, Kyra Sedgwick, Jon Cryer, Billy Zane (quien en realidad fue elegido, aunque en un papel diferente), Peter DeLuise y C. Thomas Howell.



La noticia de esas grabaciones hizo que Stiller y Cryer, en particular, bromearan sobre la experiencia, y ambos dijeron que Fox nunca estuvo en peligro de perder el papel de Marty. Sin embargo, el recuerdo hizo que Cryer pensara en cómo la versión de la película para la que audicionó no se parecía en nada a la que llegó a los cines.



Aquí están sus recuerdos sobre el tema: “Comenzaba con Marty McFly tocando el tema Close Encountersen su guitarra eléctrica mientras pirateaba un cassette VHS de la película. Y la máquina del tiempo no era un Delorean que tenía que viajar a 88 millas por hora y tener 1,21 gigavatios de potencia, sino solo ... bueno ... una máquina del tiempo que necesitaba fisión nuclear y un ingrediente secreto que resultó ser. ..Coca-Cola (lo juro por Dios). La secuencia final no involucraba una torre de reloj o un rayo, sino que encuentra a Marty escabulléndose en un sitio de pruebas de bomba atómica con su máquina del tiempo para estar cerca de la fisión nuclear que necesita para que funcione. El sitio de pruebas se completa con casas suburbanas exquisitamente detalladas y maniquíes para simular los efectos de una explosión atómica en una ciudad estadounidense”.



Cryer continuó: “Él pone la máquina del tiempo en su lugar, la bomba atómica está a punto de estallar, está alcanzando a la Coca-Cola, la cuenta regresiva comienza en 10, 9, 8 ... ¡cuando resbala y deja caer la botella! Se rompe en el suelo. ¡Se ha quedado sin Coca-Cola! Entra en pánico (comprensiblemente) pero luego recuerda: está en la década de 1950 y cualquier hogar de las afueras estadounidense tiene una botella de Coca-Cola en ... ¡la nevera! Marty comprueba y, efectivamente, hay una. La vierte en la máquina del tiempo, pero luego se da cuenta ... ¡Oh, mierda! ¡Tiene que descubrir cómo sobrevivir a una explosión atómica! De nuevo, entra en pánico. Pero luego cae en la cuenta, hay una caja forrada de plomo cerca, también conocida como ... El refrigerador. Se sube, cierra la puerta detrás de él, la bomba explota, la máquina del tiempo se activa y simultáneamente dispara #BackToTheFuture”.



Ahora, si estás leyendo eso y pensando: “Espera, esto me suena familiar”. Cryer añade.



“¡Claramente, a Spielberg le encantó la escena y la reutilizó décadas después para una escena tratada de forma muy injusta en INDIANA JONES AND THE KINGDOM OF THE CRYSTAL SKULL!”.



Stiller, desafortunadamente, no recordaba ninguno de estos detalles.



En ScreenCrush se señala que el recuerdo de Cryer de esta primera versión de Back to the Future es solo parcialmente preciso. Tiene razón sobre el refrigerador y la Coca-Cola, pero el refrigerador era en realidad la máquina del tiempo en sí, no solo algo impulsado por la explosión nuclear. Además, incluso después de que el refrigerador que viajaba en el tiempo se descartara por un Delorean, la idea de una explosión nuclear que lo enviaba a través del tiempo continuó desarrollándose. Incluso hay guiones gráficos animados que muestran cómo podría haber sido:



En realidad, la simple idea de esos actores en la audición para la película, y el film cambiando tan radicalmente su desarrollo, sigue viva, aunque principalmente como un bonito asterisco sobre lo que finalmente se unió para crear un clásico de todos los tiempos.



Puedes encontrar más información sobre el nuevo lanzamiento por el aniversario de Back to the Future aquí.