¿Cuándo conoció Doc Brown a Marty McFly? ¿Qué hizo el inventor cuando llegó por primera vez a 1885? ¿Cómo se enteró del futuro de la familia McFly? Preguntas como estas han fascinado a los fanáticos de Regreso al Futuro durante años, y pronto tendrán respuestas oficiales.



Nuestros compañeros de io9 han tenido acceso en exclusiva la portada, las primeras imágenes, y la información del nuevo libro de Insight Editions: Back to the Future: DeLorean Time Machine: Doc Brown’s Owners ‘Workshop Manual. Escrito por el coguionista y creador de la franquicia Bob Gale, así como por el destacado experto en DeLorean Joe Walser, el libro al principio parece ser solo una recopilación de espectaculares imágenes técnicas de la máquina del tiempo favorita de todos, pero es más que eso.. . Mucho más. Está lleno de entradas de los diarios personales de Doc Brown que llenan los huecos de guión y cuentan historias de Regreso al futuro con ls que los fanáticos siempre han soñado.

“Parecía natural que quisiéramos completar la historia de fondo de los primeros experimentos de viaje en el tiempo de Doc y cómo llegó al punto de ponerlo en un automóvil. Luego lo expandimos aún más para completar todas las grandes historias perdidas que se entrelazan alrededor de las películas y que el espectador solo supone ”, explicó Gale a io9 por teléfono. “Contamos có mo Doc conoció a Marty, l o que le sucedió cuando llegó por primera vez a 2015. C ó mo sobrevivió en el Le jano Oeste hasta que Marty regresó por él. Todas son preguntas que la gente siempre me hace” .

Antes de que lo digas, sí. Algunas de esas historias se han contado antes en el cómic de IDW que Gale escribió con John Barber y Erik Burnham, y Gale le da a ese equipo todo el crédito por ayudar a desarrollar esas ideas. Sin embargo, aquí tienen un propósito diferente, se cuentan de una manera más personal y probablemente llegarán a una audiencia diferente.

“De esta manera hemos querido humanizar [el libro] y hacerlo no solo técnico”, explica Gale. “Pensé para mis adentros: ‘Caramba, ¿querría mi hija leer este libro?’ Y, una vez que tuvimos los diarios de Doc Brown trabajando para nosotros, dije ‘Sí, por supuesto que querrá leer esto. Puede que no sepa qué es un generador de taquiones o que no le importe, pero querrá saber qué hizo Doc cuando llegó por primera vez en 1885" .

Sin embargo, sabrá qué es un generador de taquiones después de leer el libro. E so seguro. Si bien Gale manejó principalmente esos diarios, el grueso principal del libro son los detalles sin precedentes que los fanáticos aprenderán, no solo sobre el DeLorean original, sino también de la versión de 2015, la de 1885 e incluso sobre el escurridizo tren del tiempo . Todas las secciones técnicas del libro fueron coordinadas por Joe Walser, un experto en efectos cinematográficos cuya pasión por el famoso vehículo de la película era tan conocida que Universal le pidió que ayudara a restaurar el automóvil original usado en la pantalla para el Petersen Automative Museum en Los Ángeles. Ángeles, California .

La experiencia de Walser comenzó hace años cuando decidió que quería construir su propio DeLorean: “Solo quería hacer todo bien en mi propia máquina del tiempo y me di cuenta de que en realidad no había mucha información al respecto , solo lo que la gente que construyó el DeLorean original hizo para la película . Así que me acerqué, uno por uno a todos los artistas y técnicos que pude encontrar, seguí los pasos de los constructores originales, hablé mucho con ellos. Hasta hice algunos descubrimientos buscando piezas de aviones y tiendas de excedentes electrónicos para todas las piezas. Uno por uno, logré identificar a la mayoría de componentes “.

Eso, la restauración para el museo y una amistad en ciernes con Gale convirtieron a Walser en el colaborador perfecto para el libro. Juntos nombraron piezas del automóvil que no tenían nombre , se sumergieron profundamente en los diseños e investigaciones originales de Andrew Probert y Ron Cobb, y disfrutaron dando a los fanáticos de Regreso al Futuro cosas que siempre quisieron, pero tal vez nunca supieron que querían.

“El DeLorean es el automóvil más genial e icónico de todos los tiempos, pero no es tan genial sin las historias”, dijo Walser. “Para mí, el coche es uno de los personajes principales de la película, por lo que también necesita una historia”

Básicamente, el Manual del propietario tiene algo para todos: tanto para el fan de Regreso al futuro que se muere por saber más sobre la franquicia, como para el experto en tecnología que quiere saber el nombre de cada gadget y componente loco que hay en cada versión de la máquina del tiempo. Abrir y leer el libro es como viajar al pasado y convertirse en parte del universo de la película .

“Este libro es como si pudieras ir a la casa de Doc Brown y simplemente hurgar en su taller y encontrar todas estas cosas interesantes”, dijo Gale. “Da más detalles sobre este tipo que ya conoces, pero ahora vas a saber mucho más sobre él y mucho más sobre sus teorías”. Back to the Future: DeLorean Time Machine: el manual de taller del propietario de Doc Brown está disponible para reservar ahora y se lanzará el 30 de marzo de 2021. C uesta 30 dólares .