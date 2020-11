Captura de pantalla : Prop Store

Los días 1 y 2 de diciembre tendrá lugar en Londres una de las subastas más alucinantes y épicas que hayamos visto en Gizmodo. Esos dos días saldrán a la puja algunos (muchos) de los objetos más míticos de películas como Back To The Future, Alien, Batman, Labyrinth o The Princess Bride.



Advertisement

La subasta es obra de Prop Store, y será virtual como mandan los tiempos actuales, lo que significa que para hacerse con alguno de estos accesorios únicos de la historia del celuloide estaremos tan cerca (o tan lejos, si no te sobra el dinero) como un click de ratón .



Entre la gigantesca lista de objetos que se ofertan (PDF con la lista completa aquí), encontramos muchos de los trajes usados ​​por algunos de los personajes más famosos del cine. Por ejemplo, se estima que la “capucha” que usó Michael Keaton en el Batman de Tim Burton se venderá entre 10.560 y 13.200 dólares, mientras que la capa y los leggings de Christopher Reeve en Superman IV: The Quest for Peace probablemente alcanzarán una oferta de entre 19.800 a 26.400 dólares.



Advertisement

Captura de pantalla : Prop Store

Otras joyas incluyen desde Critters, hasta sable de luz utilizados en Star Wars, el vestido de Robin Wright en The Princess Bride, el arco y las flechas de Sylvester Stallone en Rambo: First Blood Part II, la bola de cristal de David Bowie en Labyrinth, la chaqueta de Marty en Back To The Future II, la chaqueta de Eddie Murphy en Beverly Hills Cop II o la katana de Sean Connery en Highlanders.



Advertisement

Veamos algunas de las joyas:

Captura de pantalla : Prop Store

Advertisement

Captura de pantalla : Prop Store

Captura de pantalla : Prop Store

Advertisement

Captura de pantalla : Prop Store

Captura de pantalla : Prop Store

Advertisement

Captura de pantalla : Prop Store

Captura de pantalla : Prop Store

Advertisement

Captura de pantalla : Prop Store

Captura de pantalla : Prop Store

Advertisement

Captura de pantalla : Prop Store

Captura de pantalla : Prop Store

Advertisement

Captura de pantalla : Prop Store

Captura de pantalla : Prop Store

Advertisement

Aquellos que quieran (o puedan) participar en la subasta puede apuntarse desde este enlace, y desde este otro pueden ver el catálogo completo. [Prop Store]