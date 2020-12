Cyberpunk 2077 se ve horrible en PlayStation 4 y Xbox One actualmente

Captura de pantalla : CD Projekt Red / Kotaku.

Pasé una hora jugando Cyberpunk 2077 en Xbox One y no ha sido nada agradable. En realidad, a veces ha sido una experiencia muy fea. Y según las capturas de pantalla y los videos que otros jugadores están compartiendo en internet, se que no soy el único.



Cyberpunk 2077 comenzó a llegar a consolas a partir de la medianoche del día jueves 10 de diciembre en zona horaria de Nueva Zelanda, por lo que cambié la región horaria en mi Xbox Series S para comenzar a jugar antes del lanzamiento oficial en mi región. El juego se ejecutó sin problemas y se veía muy bien en el hardware de próxima generación, a pesar de ser la menos poderosa de las dos nuevas consolas de Microsoft. Pero en Xbox One es una historia completamente distinta.

Captura de pantalla : CD Projekt Red / Kotaku.

Allí tuve caídas de framerate (velocidad de fotogramas), problemas con la aparición de la interfaz de usuario y las texturas, y en general una iluminación difusa y reflejos irregulares que hicieron que sea difícil no sentir que estaba jugando un juego de PS3 o de Xbox 360, o quizás un juego moderno en ultra baja configuración de gráficos en PC.



Se supone que el juego tendrá un parche importante desde el primer día. La versión de mi juego es 1.0.0.6, que parece ser la versión anterior al parche, pero no me permite instalar más actualizaciones, incluso después de volver a descargar todo el juego desde cero. No está claro cuántas personas que actualmente experimentan un rendimiento deficiente tampoco han recibido el parche. Varios jugadores de Xbox One y PS4 han informado que han tenido problemas similares en Twitter, sin saber si tienen el parche del primer día o cómo descargarlo si no lo tienen. CD Projekt Red no ha respondido a una solicitud de comentarios al respecto.

Si bien estoy seguro de que el juego mejorará con más actualizaciones y el paso del tiempo, actualmente no está en buen estado en las consolas de generación anterior para mucha gente. Aquí hay algunas fotos comparativas:

Jackie en Xbox One. Screenshot : CD Projekt Red / Kotaku. Jackie en PC con una gráfica RTX 2070. Screenshot : CD Projekt Red / Kotaku. 1 / 2

La Night City en Xbox One. Screenshot : CD Projekt Red / Kotaku. La Night City en Xbox Series X. Screenshot : CD Projekt Red / Kotaku. 1 / 2

Las cosas que están lejos en la distancia en su mayoría se ven bien, hasta que comienzas a mover la cámara o caminas hacia ese lugar, momento en el que se disuelven en una neblina de baja resolución. Las caras de las personas se ven planas a menos que estés a un metro de distancia de ellas, e incluso entonces hay algo extraño en la iluminación y la textura, como si faltara una capa completa de gráficos o no estuviera sincronizada con todo lo que la rodea.



Los problemas, incluidos autos enteros que aparecían y desaparecían de la nada, disminuyeron exponencialmente cuando me fui de los grandes espacios abiertos y me dirigí a una de las zonas de combate más estrechas y lineales del juego. Incluso allí, sin embargo, los gráficos me sacaban constantemente del juego por lo mal que se veía todo y lo lento que se sentía el framerate. Incluso mientras estaba en un viaje en auto con uno de los personajes principales del juego, Dexter DeShawn, se sentía vagamente como si estuviera atrapado dentro de una película con gráficos de antaño en lugar de jugar un juego creado para Xbox One que llega al final de su ciclo de vida.

Las cosas no parecen estar mucho mejor en PS4. Los videos que circulan muestran problemas similares con caras cuadradas y calles enteras que parecen sumergidas en vaselina. También hay problemas más allá de los gráficos. En Polygon tienen un resumen de una serie de fallos que los jugadores han experimentado hasta ahora en PS4 y Xbox One, aunque los jugadores en PC también han informado de varios errores, especialmente cerca del final del juego.

Cyberpunk 2077 estaba programado para llegar en noviembre, pero se retrasó tres semanas para que CD Projekt Red pudiera terminar de optimizar las versiones de generación anterior del juego. “No diría que hay un ‘problema’ porque no hay nada de malo en las versiones de Xbox One o PS4; hay que manejar su optimización, también debido a cómo abordamos las cosas desde el principio en términos de desarrollo. Por lo tanto, no hay ningún problema con Xbox One o PlayStation 4, siendo honesto”, dijo el vicepresidente de desarrollo comercial del estudio de desarrollo, Michał Nowakowski, durante una reunión de accionistas en octubre acerca del retraso.

Los desarrolladores del estudio también han pasado los últimos meses trabajando un día más a la semana en el juego, aunque según un reportaje de Bloomberg, ciertos departamentos del estudio han estado haciendo “crunch” desde hace mucho tiempo, un término de la industria para largos períodos de tiempo extra en las jornadas de desarrollo. A medida que aumentan las demandas de actualización continua de los juegos después del lanzamiento, también aumentan las cargas de trabajo posteriores al lanzamiento de los estudios, lo que significa que la crisis puede extenderse incluso más allá del lanzamiento inicial de un juego. El estado actual de Cyberpunk 2077 en Xbox One y PS4 es una buena razón para no jugar en esas plataformas hasta que las cosas se solucionen. Pero es una buena razón para que nadie en CD Projekt Red siga viéndose obligado a hacer crunch.