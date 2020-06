Imagen : DC Comics

Los fans de DC tienen una cita ineludible el próximo 22 de agosto. Ese día comenzará DC Fandome, una auténtica maratón online en la que la compañía anunciará todo tipo de novedades relativas a películas, series de televisión, cómics y videojuegos.



El evento comenzará el 22 de agosto a las 13:00 horas (ET Time, o sea, hora de Nueva York. Serán las 19 horas en España). Aparte de anuncios oficiales y tráilers, DC Fandome contará con entrevistas exclusivas con directores, actores y artistas implicados en la producción de diferentes títulos para DC Comics y Warner entre los que se cuentan: Aquaman, The Batman, Batwoman, Black Adam, Black Lightning, DC Super Hero Girls , Legends of Tomorrow, Stargirl, Doom Patrol, The Flash, Harley Quinn, Lucifer, Pennyworth, Shazam!, The Suicide Squad, Supergirl, Superman & Lois, Teen Titans Go!, Titans, Watchmen, Young Justice: Outsider, y Wonder Woman 1984.

Por supuesto, habrá un panel dedicado a la esperada serie basada en la versión de Zack Snyder de Justice League. El propio director ha confirmado su asistencia al evento por Twitter.

El espacio principal del evento se llama DC Hall of Heroes y será el que acoja los anuncios oficiales y los paneles o entrevistas . Acompañan a este espacio otros cinco espacios adicionales:

DC Youverse: será una zona dedicada a los fans, con obras de arte hechas por la comunidad y cosplay.

será una zona dedicada a los fans, con obras de arte hechas por la comunidad y cosplay. DC Watchverse: e sta será la zona en la que se mostrarán todas las novedades relativas a películas y series de Warner .

e sta será la zona en la que se mostrarán todas las novedades relativas a películas y series de Warner . DC Insiderverse: e ste es el espacio de referencia para los amantes de los có mics de la editorial.

e ste es el espacio de referencia para los amantes de los có mics de la editorial. DC Funverse: es la zona dedicada al merchandising y un espacio en el que los fans podrán mostrar sus colecciones y todo tipo de objetos relacionados con los personajes de la compañía.

es la zona dedicada al merchandising y un espacio en el que los fans podrán mostrar sus colecciones y todo tipo de objetos relacionados con los personajes de la compañía. DC Kidsverse: Por supuesto, no podía faltar un espacio netamente dirigido a los niños y a las producciones dedicadas al público juvenil.

Las zonas del evento virtual DC Fandome. Imagen : DC Comics

Lo que no queda claro es cómo afectará el evento DC Fandome a la Comic-Con de San Diego. La veterana feria del cómic no se celebrará físicamente este año, pero los organizadores han anunciado un evento virtual llamado Comic-con@HOME que tendrá lugar el 22 de julio. Es de esperar que DC se reserve los anuncios más jugosos para su propio evento, pero la compañía no ha anunciado que vaya a salirse de la Comic-Con [DC vía The Verge]