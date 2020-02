¿Deberías cancelar tus planes de viaje debido al coronavirus?

Filed to:

Como un brote de una nueva neumonía causada por el coronavirus está a punto de extenderse por todo el mundo, la gente en lugares donde en gran parte no están afectados, como EE. UU., podrían estar preocupados por visitar áreas donde el virus se está propagando o viajando en avión. Sin embargo, la respuesta a si debes cancelar los planes de viaje existentes es complicada.



A finales del mes pasado, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades emitieron una advertencia de viaje de nivel 3 (la más alta), recomendando que cualquier persona con planes de viaje no esenciales a China continental evitara ir allí; El Departamento de Estado emitió su propia advertencia equivalente aconsejando lo mismo. Desde entonces, muchas aerolíneas importantes han cancelado todos los vuelos de EE. UU. a China (aunque todavía puede haber algunas opciones disponibles).



Pero si bien el brote de COVID-19, como se llama la enfermedad causada por el virus, se ha centrado en China continental desde diciembre pasado, ahora también se está extendiendo a otros países. Corea del Sur, Italia e Irán han reportado recientemente grandes grupos de casos, localmente distribuidos de persona a persona. Y ahora estamos empezando a ver casos en lugares cercanos a estos países. En total, ha habido al menos 80.000 casos documentados de COVID-19 en todo el mundo, en 37 países, con más de 2.700 muertes.



El lunes, el CDC emitió otra ronda de advertencias de viaje, con una alertas de nivel 3 para Corea del Sur, que ha reportado casi 1.000 casos, y una alerta de nivel 2 para personas que viajan a Italia, Irán y Japón.



“Los adultos mayores y aquellos con afecciones médicas crónicas deberían considerar posponer un viaje no esencial”, a Italia, Irán y Japón, según los estados de asesoramiento de nivel 2, mientras que alguien que haya regresado recientemente de estos países en las últimas dos semanas y haya desarrollado fiebre, tos o dificultad en la respiración debe buscar ayuda médica y explicarle a su médico acerca de su reciente viaje.



Por tanto, a menos que el CDC emita un aviso de viaje para el área que planea visitar, no hay razón para cancelar ningún plan en este momento. Lo que puedes hacer en general si viajas (e incluso si no lo haces) es llevar a cabo una buena higiene. Evita tocarte la cara con las manos, el contacto cercano con personas enfermas y lávate las manos de forma correcta y frecuentemente con agua y jabón durante al menos 20 segundos o usa un desinfectante para manos a base de alcohol que contenga entre 60 y 95 por ciento de alcohol.



Curiosamente, la Organización Mundial de la Salud desaconseja implementar restricciones de viaje en general durante un brote, incluso durante este. Muchos expertos en salud pública ya han criticado las restricciones de viaje implementadas por países como Estados Unidos. Por un lado, el miedo y el daño económico que crean estas restricciones pueden empeorar involuntariamente la situación, lo que hace que los países sean más reacios a denunciar casos dentro de sus propias fronteras. También pueden hacer que las personas tengan prejuicios hacia los residentes de los países afectados o sus vecinos que provienen de allí.



Otro problema importante es que cuando un brote se está extendiendo visiblemente, las restricciones de viaje pueden no ayudar a detenerlo;. Un artículo publicado a principios de febrero, por ejemplo, encontró que había “investigaciones limitadas para apoyar el uso de prohibiciones de viaje para minimizar la propagación” de MERS, SARS, Ébola y Zika, otras cuatro enfermedades infecciosas que han causado grandes brotes en los últimos años.



En realidad, la triste verdad es que esto va menos de tratar de evitar que un brote ingrese a un país y más sobre hacer lo que podamos para mitigar el daño que causa, objetivos que tienden a requerir diferentes estrategias. Hace unas horas, por ejemplo, los funcionarios del CDC advirtieron que la propagación de COVID-19 en Estados Unidos es casi inevitable.



Esto no significa necesariamente que estemos condenados a una pandemia. El lunes, la Organización Mundial de la Salud declinó declarar el brote como una pandemia por el momento, y señaló que algunos países parecen haber podido detener la propagación local de la enfermedad. Esa situación puede cambiar absolutamente en los próximos días y semanas, pero probablemente no dependerá de si decides o no cambiar tus planes de vuelo para las vacaciones de primavera.