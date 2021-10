By

Es posible que la seda de araña no sea una sustancia tan mágica como nos han hecho creer, sugiere una nueva investigación. Los científicos observaron de cerca la seda de varias arañas diferentes, pero no pudieron encontrar ninguna con propiedades antimicrobianas. Los investigadores dicen que sus hallazgos deberían cuestionar las afirmaciones pasadas de encontrar seda de araña que combaten las bacterias y que la seda antibiótica no debe considerarse más que un mito.



La seda de araña ha fascinado tanto a los científicos como al público durante mucho tiempo. La sustancia pegajosa, una fibra a base de proteínas, es producida por todas las arañas conocidas, aunque sus usos varían ampliamente de una especie a otra. Por supuesto, existe la telaraña clásica, pero algunas arañas también dependen de la seda como red para atrapar a sus presas. Algunas especies lo usan en sus rituales de apareamiento, mientras que las más pequeñas flotan por el aire en sus hebras. Otras simplemente se comen la seda que no se usa, como una especie de reciclaje. Dada su versatilidad, no es de extrañar que los humanos en el pasado y el presente hayan intentado replicar las ventajas de la seda de araña para nosotros mismos.



Un supuesto atributo de la seda es su actividad antimicrobiana, que despertó el interés de los investigadores de la Universidad de Aarhus en Dinamarca. Las arañas sociales viven en comunidades unidas con poca diversidad genética, condiciones que las hacen maduras para brotes de enfermedades infecciosas de rápida propagación. Pero si la seda actúa como una especie de barrera antibiótica, teorizaron, eso podría ayudar a explicar por qué estas arañas sobreviven tan bien como lo hacen. Con más esperanza, podría significar que hay compuestos únicos que los científicos podrían algún día adaptar de la seda a antibióticos para uso humano, algo que hemos hecho durante mucho tiempo con otras fuentes naturales.



Sin embargo, los investigadores se quedaron cortos. No importa la especie o el germen contra el que la usaron, la seda simplemente no parecía ser antibacteriana en lo más mínimo. Y una vez que quedó claro hacia dónde se dirigían las cosas, comenzaron a indagar más profundamente.



“No pudimos detectar la actividad antimicrobiana de la seda de araña social, y esto nos hizo sentir curiosidad por saber por qué otros estudios pudieron detectar la actividad antimicrobiana en la seda de araña. Luego comenzamos a analizar los artículos que informaban sobre la actividad antimicrobiana en cada detalle y nos dimos cuenta de las deficiencias metodológicas”, dijo a Gizmodo en un correo electrónico la autora principal del estudio, Trine Bilde, bióloga evolutiva de Aarhus.



Por un lado, simplemente no ha habido mucha investigación sobre el tema en primer lugar, con muchas afirmaciones que representan poco más que evidencia anecdótica. Y entre los pocos artículos que han encontrado algún efecto, el equipo detectó algunos posibles defectos fatales. Algunos estudios, por ejemplo, aparentemente no intentaron dar cuenta de la contaminación bacteriana de las muestras, lo que podría haber afectado el crecimiento de las otras bacterias que los científicos estaban estudiando. Muchos tampoco parecían intentar controlar los efectos de los disolventes utilizados para extraer la seda de araña, algunos de los cuales se sabe que tienen sus propias propiedades antibacterianas, como el acetato de etilo.



Una parte crucial de la investigación científica es la replicación. Y cuando Bilde y su equipo realizaron experimentos con siete tipos diferentes de seda de araña que tenían actividad antimicrobiana en el pasado, no encontraron actividad en todo este tiempo. Los resultados de su artículo, titulado “El mito de la seda de araña antibiótica”, se publicaron el martes en iScience.



A pesar de ese título, Bilde no cierra la puerta por completo en esta área de investigación. Es posible que algún día otros científicos realmente se encuentren con seda antimicrobiana de una araña específica o desacrediten esta desacreditación. Pero por ahora, dijo, el escepticismo debería ser lo predeterminado y los estudios futuros deberían diseñarse para evitar los errores documentados por su equipo. “Todavía podemos probar la idea en nuevas especies y con nuevos microbios de prueba, pero con un punto de partida más cauteloso”, dijo.



También es posible que la seda no sea completamente inútil contra los microbios. Debido a que la seda se usa comúnmente para proteger los huevos de araña, una presa fácil para algunas bacterias y hongos, anotó Bilde, aún puede tener propiedades que actúen como una barrera física contra los gérmenes preocupantes. Algunas investigaciones han sugerido que esto podría explicar por qué la seda permanece libre de pudrición durante tanto tiempo. Otros científicos han creado seda sintética que se puede infundir con antibióticos existentes, con la esperanza de algún día desarrollar apósitos mejorados para heridas.



En cuanto a los fans de Tobey Maguire como Spider-Man, no se preocupen: la lista de cosas que la seda de araña puede hacer es todavía muy larga.



“La seda de araña tiene propiedades extraordinarias”, dijo Bilde. “Hay muchas otras funciones que aún se desconocen y que vale la pena estudiar, como la resistencia y elasticidad de la seda, propiedades que serían útiles para desarrollar aplicaciones más aplicadas”.