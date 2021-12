Spider-Man: No Way Home está tan llena de grandes sorpresas (y spoilers) que, de algún modo, sus dos escenas post-creditos pueden casi pasar desapercibidas. Parte de esto se debe a que casi todas las películas de Marvel hasta este punto han tenido al menos una escena, por lo que todos saben que deben sentarse en el cine hasta el final para ver algún tipo de sorpresa. El tema es que No Way Home ofrece muchas sorpresas tanto en la propia película como en los créditos finales.



Es por esto que vamos a analizar las escenas post-creditos y sus implicaciones más importantes en todo el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

Aviso: a continuación detallaremos y analizaremos tanto las escenas de los créditos como algunas revelaciones de No Way Home.

La primera escena post-creditos en Spider-Man: No Way Home involucra a Venom. Algo que, después de que la escena post-creditos en Venom: Let There Be Carnage mostrara a Spider-Man, era una apuesta segura. Eddie Brock (Tom Hardy) todavía está en el resort tropical en el que lo vimos en esa escena. Ahora, sin embargo y gracias a Venom, está en nuestra dimensión. Entonces Eddie (y Venom, por supuesto) le están preguntando al cantinero (interpretado por Cristo Fernández de la serie Ted Lasso) sobre este mundo. No puede imaginarse que este mundo, el Universo Cinematográfico de Marvel al que ha sido introducido, tenga tantos héroes. Menciona al tipo rico con el traje de metal, menciona al tipo grande y verde, e incluso al extraterrestre morado al que le gustan las piedras. Tanto Eddie como Venom quedan impresionados por todo esto hasta que, de la nada, desaparecen.



Hay dos aspectos importantes de esta escena. El primero es la forma en que Venom desaparece es la misma forma en que desaparecen todos los personajes de la película. Es decir, las acciones de Peter Parker y Doctor Strange al final de la película destinadas a enviar a todos a casa han funcionado. Cualquiera que no pertenezca a esta dimensión vuelve a su dimensión. Esto sucede no solo en la ciudad de Nueva York con los personajes de No Way Home, sino también en este bar tropical con Eddie Brock. En segundo lugar, y lo que es más importante, Eddie y Venom dejan una pequeña pieza simbiótica negra en este mundo. ¡Ajá!

Lo primero que pensamos que esto puede significar es, francamente, una idea inesperada y extraña: Venom puede existir pronto en el Universo Cinematográfico de Marvel, pero no poseerá al Eddie Brock de Tom Hardy. Lo que sería algo malo, ¿cierto? Tom Hardy es genial, y que no esté en este mundo se siente quizás como algo relacionado a su contrato, o al tono de su personaje. O Marvel no está segura de querer pagarle (o Sony tiene alguna objeción), o Marvel quiere una versión diferente del personaje. Venom de Sony es perverso, sí, pero no es exactamente un mal tipo, y tal vez Marvel Studios quiera que Venom no solo sea formidable, sino también vencible, un enemigo para Spidey. También existe la posibilidad de que esto sea solo un obstáculo que hará que el viaje de Eddie Brock de regreso al MCU sea un poco más profundo. Sin embargo, parece obvio y plausible que esta pequeña mancha negra en la barra del bar encontrará otro anfitrión, y después ese anfitrión será el Venom del MCU, o uno de sus descendientes simbiontes. Pero no dejo de preguntarme si Eddie y Venom fueron trasladados de regreso a su casa para nunca regresar, ¿por qué se quedó este pequeño simbionte? Parece como hacer trampa.

Esa es la primera post-creditos. La segunda escena post-creditos, en cambio, es mucho más grande. De hecho, es básicamente un tráiler completo de Doctor Strange In the Multiverse of Madness, que no se estrenará hasta el 6 de mayo de 2022. Debo admitir, más que todo lo que sucede en No Way Home, esto me sorprendió. Principalmente porque es una película de Sony anunciando una película de Disney por la que Sony no recibirá dinero. Si el caso fuera que Disney acababa de hacer ese tráiler y le pide a los cines que lo reproduzcan antes de la película de Spider-Man, suena algo mucho más lógico. ¿Pero añadirlo y convertirlo en parte de la película? Es extraño. Y, sin embargo, como posdata de No Way Home, la adición funciona en muchos niveles.



En primer lugar, Multiverse of Madness está dirigido por Sam Raimi quien, unas horas antes en esa misma pantalla, no tenía dos, ni tres, sino cuatro de sus personajes de Spider-Man resucitados en el MCU. Doc Ock (Alfred Molina), Duende Verde (Willem Dafoe), Sandman (Thomas Hayden Church) y el primer Peter Parker (Tobey Maguire). Que sea una película de Raimi lo que veamos al final de una película tan influenciada por Raimi me parece genial.

Pero lo que es más importante, obviamente, es que No Way Home fue la interacción más directa del Doctor Strange con el misterioso multiverso. Entonces, el hecho de que su próxima película avance a partir de ahí hace que esta escena post-creditos sea quizás una de las más reveladoras que hemos visto en una película de Marvel. El tráiler muestra que Strange traerá de vuelta a Wanda y mencionará los eventos de WandaVision, algunas criaturas familiares, una nuevo aspecto para Mordo y, finalmente, lo que parece ser Strange Supreme, el malvado Doctor Strange de otra dimensión que vimos por primera vez en el cuarto episodio de la serie animada What If…? No sabemos cómo sucede todo esto, ya que la película no se estrenará hasta el 6 de mayo de 2022. Pero debería ser divertido descubrirlo.

¿Cómo crees que será el papel de Venom en el futuro del MCU? ¿Qué opinas de este primer adelanto de Doctor Strange in the Multiverse of Madness?