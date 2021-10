Para todos los fans de la película, la noticia de que Dune 2 llegará en octubre de 2023 es excelente. Eso significa que no tardaremos mucho en ver qué es lo que sucede a continuación a Paul Atreides. Para el guionista y director de la primera entrega de Dune, Denis Villeneuve, también es una gran noticia, pero a diferencia de los fans, el tiene un problema mayor: hacer la película a tiempo.

Advertisement

“Es una fantástica noticia , pero también es una responsabilidad”, dijo el director a The Hollywood Reporter. “La buena noticia es que ya se ha realizado una gran parte del trabajo con respecto al diseño, el reparto, las ubicaciones y el guion . Por tanto, no partimos de cero. No es un período de tiempo largo, pero intentaré enfrentar ese desafío porque es importante para mí que la audiencia vea la segunda parte lo antes posible. No es una secuela donde es otro episodio u otra historia con los mismos personajes. De hecho, tiene continuidad directa con la primera película. Es la segunda parte de la gran película que estoy tratando de hacer. Así que cuanto antes, mejor” .

En la misma entrevista, Villeneuve admite que la producción probablemente no comience hasta otoño de 2022 (“Incluso eso sería rápido”, dijo), dejando solo un año para toda la fase de producción y postproducción. No es una tarea imposible, por supuesto, pero tampoco resulta fácil en una película de esa magnitud. Afortunadamente, Villeneuve dijo que se siente revitalizado gracias a las reacciones positivas que ha tenido la película. “Saber que la gente está disfrutando de la película y que el film ha creado tanto entusiasmo, me da la energía necesaria para hacer la segunda parte”, dijo. “Incluso desde un punto de vista muy egocéntrico, esa alegría me da energía. Si fuera al revés y nadie se hubiera presentado en el cine , no sé dónde encontraría la fuerza necesaria para enfrentarme al desafío de la parte 2”.

Y, como habíamos avisado ya anteriormente, esa energía podría incluso trasladarse al próximo libro de la saga Dune, El mesías de Dune. “Si las cosas van bien con la segunda parte, podría valorar la idea de quizás hacer una tercera película, El mesías de Dune. Eso es algo que tendría sentido para mí ”, dijo el director. “Después de eso, y respondiendo a tu pregunta, creo que haré otras películas; llamémosle grandes películas debido a su ambición y alcance. Y más tarde, cuando esté demasiado cansado para hacer eso, volveré a algunos proyectos más pequeños. [Risas.] Pero por ahora, tengo la energía para hacer esto” .

La va a necesitar. El tiempo corre y está programado que Dune 2 esté en los cines dentro de dos años, el 20 de octubre de 2023.